Fernando Alonso: Hoffen auf ein ungewöhnliches Rennen

Für Fernando Alonso endete der Qualifying-Samstag im Königlichen Park von Monza enttäuschend. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team schaffte es ins Q3, kam aber nicht über den zehnten Platz hinaus.

Das Abschlusstraining auf dem Highspeed-Kurs von Monza verlief für das Aston Martin-Duo Fernando Alonso und Lance Stroll nicht nach Wunsch. Der Kanadier fiel bereits im Q1 aus, er landete auf dem letzten Platz. Alonso schaffte es ins Q2 und von dort als Neuntschnellster ins Stechen um die Top-10-Startplätze. Im letzten Segment musste er sich aber mit dem zehnten Platz begnügen.

Der zweifache Weltmeister hatte sich mehr erhofft und gestand nach der Zeitenjagd gewohnt offen: «Das war diesmal nicht unser bestes Qualifying.» Und er tröstete sich: «Immerhin haben wir es ins Q3 geschafft, das heisst, dass wir im Rennen um Punkte kämpfen können.»

«Offenbar war unsere Performance in den ersten beiden Qualifying-Segmenten besser, aber im Q3 hatte ich dann Mühe, auf den weichen Reifen das gleiche Tempo zu finden. Die Punkte werden erst am Sonntag verteilt und wir waren bisher immer im Rennen stärker als im Qualifying. Wir hoffen deshalb auf einen ungewöhnlichen GP und versuchen, jede Chance, die sich uns bietet, zu nutzen», ergänzte der 32-fache GP-Sieger.

Auch Teamchef Mike Krack räumte ein: «Das war ein kniffliges Qualifying, indem wir nicht die erwartete Leistung bringen konnten. Wir müssen herausfinden, warum sich Fernando auf den weichen Reifen nicht verbessern konnte, sodass er nicht in der Lage war, im Q3 um die Top-Plätze zu kämpfen. Lance hatte auf den harten Reifen keinen Grip, und er hat am Freitag so viel Streckenzeit eingebüsst, dass sich das auf seine Vorbereitung ausgewirkt hat.»

Qualifying, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,294 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,307

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,361

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,671

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,688

06. Alex Albon (T), Williams, 1:20,760

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,785

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,820

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,979

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,417

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,594

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:21,758

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,776

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,940

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:21,944

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,390

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,545

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,548

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,592

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,860