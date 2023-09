Dr. Helmut Marko zu Verstappen-Sieg: Es war kritisch 03.09.2023 - 18:31 Von Mathias Brunner

© LAT Verstappen siegt und siegt und siegt und siegt – Dr. Helmut Marko (im weissen Hemd) freut sich

​Max Verstappen hat in Monza zum 12. Mal in 14 Saisonrennen 2023 gewonnen und zum zehnten Mal in Folge. Aber es war nicht alles so easy für den Weltmeister, wie Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bestätigt.