Mick Schumacher schießt zurück: Kritik an Steiner

Mick Schumacher hat nach den Spitzen seines Ex-Teamchefs lange geschwiegen. In einem sehenswerten Interview auf Sky kritisiert der 24-Jährige Haas-Boss Günther Steiner jetzt recht deutlich.

Als Mick Schumacher noch für Haas fuhr, ließ Teamchef Günther Steiner selten eine Gelegenheit aus, den 24-Jährigen zu kritisieren.

Und das gerne in der Öffentlichkeit, gerne auch mit markigen Worten. Schlagzeilenträchtig war die Kritik fast immer, ob die Art und Weise fruchtbar war, ist fraglich.

Auch nach der Trennung gab es immer mal wieder Sticheleien aus dem Haas-Lager, während Schumacher hingegen größtenteils schwieg und sich auf seine neue Aufgabe bei Mercedes konzentrierte. Ein böses Wort hörte man von Schumacher nicht, obwohl er mehr als einmal die Gelegenheit gehabt hätte, auch mal zueückzuschießen.

Jetzt hat sich Schumacher in der Sky-Reihe «Hardenacke trifft» geäußert – und dabei auch Steiner deutlich kritisiert, als er vor allem in der Anfangsphase der vergangenen Saison einige, auch recht teure Unfälle baute.

«Es war suboptimal. Jeder baut mal einen Unfall. In Saudi-Arabien war ich happy, dass es mir gutging. Gewisse Leute haben dann angefangen, über was anderes zu reden, was unnötig war, und versucht, aus einer Situation eine komplizierte Situation zu machen. Das fand ich nicht so toll. Ich hätte da eigentlich etwas anderes gebrauchen können», sagte Schumacher.

Weiterer Seitenhieb: Durch seine Rolle bei Mercedes mit Toto Wolff sehe er, auch bei anderen Teamchefs wie von McLaren oder Williams, wie es sich eigentlich gehöre, so Schumacher: «Damit hatten die zwei Jahre, die ich hatte, nichts zu tun. Dann kannst du nicht davon ausgehen, dass ein Fahrer seine beste Leistung bringt, wenn man ihn nicht in der richtigen Art und Weise unterstützt.»

Mick zur Haas-Zeit: «Ich habe im Endeffekt viel als Mensch gelernt. Es werden dir nie die Leute die Blumen reichen, du musst sie selber pflücken. Das weiß ich jetzt. Und ich fühle mich sehr ready, noch mal anzugreifen, um zu zeigen, was ich wirklich kann. Weil viele Leute glaube ich gar nicht wissen, was ich kann.»

Er gibt aber zu, dass sich wenig bewege. Und er verrät: «Es gibt einen Plan B.» Wie der aussieht, verriet er allerdings nicht.

