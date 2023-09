Wolff: «Dann haben wir das Commitment verloren»

Mercedes fährt beim Italien-GP in Monza auf die Plätze fünf und sechs. Eine Ausbeute, mit der Teamchef Toto Wolff nicht zufrieden sein will.

George Russell wurde beim Italien-GP Fünfter, Lewis Hamilton Sechster. Gegen Red Bull Racing und Ferrari war für Mercedes kein Kraut gewachsen, so gesehen war es das Maximum.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff wollte aber trotzdem nicht zufrieden sein. «Wenn wir beginnen, über einen fünften und sechsten Platz happy zu sein, dann haben wir das Commitment verloren. Wir haben das Maximale aus einem Auto gemacht, das heute einfach nicht gut genug war», sagte Wolff.

Immerhin konnten die Silberpfeile deutlich mehr Punkte holen als die Verfolger Aston Martin oder McLaren. Dafür hängt Ferrari nun Mercedes etwas näher im Nacken. In der Konstrukteurswertung haben die Roten 228 Punkte, Mercedes 273 Zähler.

«Wir haben viele Punkte mitgenommen gegenüber dem McLaren und dem Aston Martin, das ist gut. Aber heute war der Ferrari schnell, das war er letzte Woche nicht. Es ist, wie es ist», sagte Wolff.

«In Zandvoort haben wir totalen Mist gebaut mit dem Regen, aber waren von der Pace relativ nah an Max Verstappen dran. Vielleicht können wir das in Singapur und den folgenden Rennen beweisen und schauen, wie wir uns näher an den Red Bull heranarbeiten können."

Was sind für Updates geplant? Hat Mercedes noch etwas im Köcher, um im Vergleich zur Konkurrenz nachzulegen? Wolff macht den Fans der Silberpfeile Hoffnung.

«Die Teile kommen, der Windkanal ist schon lange geschlossen für diese Saison, aber da kommt noch was. Wir sehen im Windkanal, dass wir gut dazugewinnen. Wir laufen dem Reset jetzt natürlich noch ein bisschen hinterher, aber die Daten zeigen uns, dass es aufwärts geht. Wir werden bei manchen Dingen vielleicht ein bisschen konventioneller werden und dann wird es die ein oder andere Innovation noch geben», so Wolff.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3