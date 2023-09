Fernando Alonso: Monza «fordernd und frustrierend»

Nach dem zweiten Platz in Zandvoort ging für Fernando Alonso und Aston Martin in Monza nicht viel. Der Spanier hofft, dass der Rennstall seine Lektionen lernt.

Fernando Alonso war bedient. Für ihn war beim Italien-GP in Monza in seinem Aston Martin nicht viel zu holen. Nach Startplatz zehn fuhr er als Neunter durch das Ziel. Deshalb sei das Rennen «frustrierend» gewesen, gleichzeitig aber auch «mental sehr fordernd und physisch anstrengend».

«Wir hatten sehr wenig Grip, also war das Auto schwierig zu fahren. Es war daher eines der schwierigsten Rennen des Jahres, mit dem bisher schlechtesten Ergebnis, das wohl anonym bleibt. Niemand wird sich daran erinnern, nur ich werde es im Hinterkopf behalten, weil es ein hartes Rennen war aufgrund des schwierig zu fahrenden Autos», sagte Alonso.

Es ist für Alonso das schlechteste Ergebnis der Saison, gemeinsam mit Ungarn, wo er auch Neunter wurde.

Eine einstellige Punkteausbeute bleibt bei ihm in dieser Saison eine Seltenheit, es ist erst das vierte Mal, dass dies vorkommt, ansonsten konnte der zweimalige Weltmeister immer zweistellig punkten. Trotzdem sagt er: «Die Punkte nehmen wir mit.»

Aber hoffentlich «auch einige Lektionen», schob er nach.

«Die Analyse muss zeigen, was wir in Zukunft auf solchen Strecken anders machen müssen, auch mit Blick auf nächstes Jahr in Monza. Da müssen wir besser werden», so Alonso.

«Das Auto und die Effizienz des Autos sind vielleicht nicht so gut, wie sie sein sollten auf einer solchen Strecke, auf der es vor allem auf den Luftwiderstand ankommt. Das scheint unsere Schwäche zu sein. Das wissen wir. Jetzt müssen wir uns in diesem Punkt steigern und mit neuen Ideen aufwarten», sagte Alonso.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3