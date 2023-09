Daniel Ricciardo nach OP: Längere Pause als gedacht?

Daniel Ricciardo hat nach seinem Handbruch zwei Rennen bereits verpasst, er wird bei AlphaTauri von Liam Lawson ersetzt. Gut möglich, dass Ricciardo länger ausfällt als gedacht.

Daniel Ricciardo ist frustriert. Das Comeback bei AlphaTauri lief gerade an, die Verbindung zwischen dem Auto und ihm wurde immer besser, als er in Zandvoort verunfallte und sich einen Mittelhandknochen links brach.

Das Ergebnis: Eine Zwangspause für den Australier, der in Monza erneut zuschauen musste und wie zuvor schon in Zandvoort durch Liam Lawson ersetzt wurde.

Wie es aussieht, wird es noch ein wenig dauern, bis Ricciardo, der an der Hand operiert wurde, ins Auto zurückkehren wird. «Ich denke nicht, dass es irgendeine Chance gibt, dass er für Singapur bereit sein wird», sagt Teamchef Christian Horner. Der Lauf in Singapur findet im 17. September statt.

Auch ein Comeback in Suzuka eine Woche später sei «optimistisch», so Horner, auch wenn die Genesung gut verlaufe.

«Wir wollen sicher sein, dass er komplett fit ist, bevor er wieder ins Auto steigt», so Horner. Gut möglich, dass dies erst rund um das Rennen am 8. Oktober in Katar der Fall sein wird.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3