Wolff zu Rekord von Max Verstappen: Völlig irrelevant

Zehn Siege in Serie – da dies noch kein Fahrer vorher geschafft hat, wurde bei Red Bull Racing ordentlich gefeiert. Die Konkurrenz ätzte allerdings ob der Bedeutung der Bestmarke.

Max Verstappen hat sich beim Italien-GP in Monza den zehnten Sieg in Folge geholt – und damit den bisherigen Rekord von Sebastian Vettel geknackt. Es ist ein weiterer Meilenstein, den Red Bull Racing in Italien gefeiert hat.

«Das ist so eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Es war in Holland schon wahnsinnig, was sich da abgespielt hat. Aber sowas wie heute, außer Rand und Band, habe ich noch nie erlebt», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko.

«Es ist etwas, davon kannst du nicht ausgehen, dass du es schaffst. Am Saisonbeginn hätte ich nie gedacht, dass so etwas möglich sei. Ich bin natürlich sehr stolz darauf. Ich bin stolz auf das gesamte Team, wir haben bislang alle Rennen in diesem Jahr gewonnen und genießen das einfach. So eine Saison und so eine Siegesserie kommen nur ganz selten vor», erklärte Verstappen. Dass er vor dem Rennwochenende sogar Nervosität an den Tag legte zeigt, wie wichtig ihm der Rekord offenbar war.

Bei der Konkurrenz sieht man die Bestmarke der zehn Siege in Serie deutlich nüchterner. «Für mich sind diese Art von Rekorden völlig irrelevant. Sie waren in unseren guten Tagen bei Mercedes irrelevant. Ich weiß nicht, wie viele Rennen wir in Folge gewonnen haben. Ich wusste nicht einmal, dass es eine Zählung gibt, wie viele Rennen man in Folge gewinnt», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

«Ich weiß nicht, ob er sich um die Rekorde kümmert. Das ist nichts, was für mich wichtig wäre, diese Zahlen, das ist für Wikipedia und das liest sowieso niemand», so der Österreicher weiter. Er sagt aber auch: «Das Ergebnis an sich zeigt, dass ein großartiger Fahrer in einem großartigen Auto auf einem extrem hohen Niveau unterwegs ist».

Die Situation bei Mercedes sei zudem etwas anders gewesen, weil man zwei Fahrer gehabt habe, «die innerhalb des Teams gegeneinander gekämpft haben», so Wolff. Bei Red Bull sei das aktuell nicht der Fall – ein weiterer Seitenhieb, diesmal in Richtung von Sergio Pérez.

Red Bull Racing ist in diesem Jahr allerdings auch auf dem Weg, jedes Rennen zu gewinnen. «Ich denke, sie müssten es selbst vermasseln, um nicht jedes Saisonrennen zu gewinnen», sagte Wolff.

2016 hätte Mercedes genau das auch schaffen können, siegte aber nur in 19 der 21 Rennen. «Wir haben es nicht geschafft, weil unsere beiden Fahrer sich in Barcelona gegenseitig rausgeschoben haben und wir dann in Malaysia einen Motorschaden hatten», so Wolff.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3