Pérez und das Verstappen-Dilemma: Noch nicht gesehen

Sergio Pérez wird auch in dieser Saison von Weltmeister Max Verstappen sehr deutlich dominiert. Der Mexikaner erklärt, wie er den Niederländer erlebt und wie die Unterschiede zustandekommen.

Sergio Pérez ist die Nummer zwei, sowohl in der WM-Wertung als auch bei Red Bull Racing. Der Mexikaner hat unter dem Strich keine Chance gegen den dominierenden Max Verstappen, der 145 Punkte Vorsprung auf Pérez hat.

Immerhin: Pérez konnte zuletzt seinen zweiten Rang untermauern, er fuhr vier Mal hintereinander auf das Podium und sicherte zwei Mal einen Doppelsieg. Nach einer zwischenzeitlichen Krise liefert er nun wieder in etwa das, was Red Bull Racing von ihm erwartet. «Ich denke, die schlechten Momente liegen jetzt hinter uns und ich fühle mich viel wohler mit dem Auto», sagte Perez nach seinem Podestplatz in Monza.

«Ich denke, wir werden ein gutes Ende des Jahres haben. Ich bin ziemlich nah an Max herangekommen. Jedes Wochenende ist es schwer für mich, dorthin zu kommen, aber ich bin zweifellos schon ziemlich nah dran. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Rennen auf diesem Niveau sein kann», sagte Pérez.

Er gibt zu, dass es «nicht einfach» ist, Teamkollege eines Fahrers in Verstappens Form zu sein.

«Es gibt schwierige Momente, weil es nicht einfach ist, in diesem Umfeld unter all dem Druck zu sein», sagte er. «Es ist nicht einfach, Max' Teamkollege zu sein, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, die Reise zu genießen und die Momente zu genießen», betonte Pérez.

«Ich kann mein Bestes geben und das ist alles, was ich kontrollieren kann. Und genau das tue ich jetzt. Max fährt auf einem Niveau, das ich in der F1 noch nicht gesehen habe, seit ich hier bin. Er macht keine Fehler, und er geht wirklich immer ans Limit. Das ist der Hauptunterschied - er konnte sein Niveau die ganze Zeit über halten, ich nicht», so Pérez.

Eine weitere Erklärung, warum der Unterschied zwischen den beiden Teamkollegen so groß ist: «Als sich das Auto weiterentwickelt hat, hat mich das mehr gekostet. Als die Verbesserungen kamen, musste ich beim Fahren zu viel nachdenken, und wenn man das tut, ist es natürlich nicht so einfach, als wenn man mit seinem Auto quasi auf Automatik fährt.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3