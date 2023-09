Max Verstappen auf Rekordjagd: Seine neuen Ziele

​Nach der Sommerpause hat Max Verstappen weitergemacht, wo er vor der Sommerpause aufgehört hatte – mit einem Sieg nach dem anderen. Und die Formel-1-Rekorde purzeln nur so.

Der Niederländer Max Verstappen hat als erster Fahrer zehn Formel-1-WM-Läufe in Serie gewonnen und hält damit nun den Rekord alleine vor Sebastian Vettel (9 Siege hintereinander).

Der Ausnahmekönner sagt zwar immer, dass ihm Rekorde nicht so viel bedeuten, aber dennoch fällt eine Bestmarke nach der anderen. Noch in der GP-Saison 2023 wird der Red Bull Racing-Star weitere Rekorde knacken.

GP-Siege in Folge

In der gegenwärtigen Form gilt auch für Singapur: Wer gewinnen will, muss an Verstappen vorbei. Sieg Nummer 11 in Serie ist durchaus möglich.

GP-Siege pro Saison

Mit bislang zwölf Volltreffern in vierzehn Läufen ist Max auch auf Kurs in Sachen Rekord von GP-Siegen in einer Saison. 2022 brach Max den Rekord von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013), die beide je 13 Mal in einer Saison triumphiert hatten. Max schaffte in der Saison 2022 bei 22 Starts 15 Siege. Noch sind acht Rennen zu fahren.



WM-Punkte pro Saison

Seit dem Jahre 2010 erhält ein GP-Sieger 25 WM-Punkte. Seit 2022 haben wir Sprintrennen, 2023 so viele wie noch nie, deren sechs. Und da erhält der Sieger acht Punkte. An einem Sprintwochenende kann ein Pilot mit zwei Rennsiegen und einem Punkt für die beste Rennrunde also insgesamt 34 Punkte holen. 2022 stellte Max einen neuen Rekord auf an Punkten pro Saison, mit 454 Punkten. Nach 14 von 22 Grands Prix (und 3 von 6 Sprints) steht er bereits bei 364 Zählern.



Podestplätze in Folge

Verstappen stand bislang nach jedem der 14 WM-Läufe 2023 auf dem Siegerpodest (zwölf Siege, zwei Mal Zweiter), dazu auch nach dem WM-Finale 2022, also nun 15 Mal in Folge. Der Rekord von Podestplazierungen in Folge wird gehalten von Michael Schumacher, mit 19 Mal hintereinander von USA 2001 bis Japan 2002.



Podestplätze pro Saison

2022 hat auch hier Verstappen eine neue Bestmarke gesetzt: 22 Rennen, 18 Mal auf dem Siegerpodest. Das kann er 2023 ebenfalls übertreffen.



Führungsrunden pro Saison

Bei seinen bisherigen Siegesfahrten 2023 lag Red Bull Racing-Pilot Verstappen 661 Runden lang in Führung. Der Formel-1-Rekord steht bei 739 Runden (Sebastian Vettel aus dem Jahre 2011).



Wie krass überlegen Verstappen in diesem Jahr ist, das zeigt die Tabelle der Führungsrunden 2023:



Max Verstappen 661

Sergio Pérez 138

Carlos Sainz 14

Charles Leclerc 12

Lewis Hamilton 7

George Russell 6

Lando Norris 5

Fernando Alonso 3

Oscar Piastri 1