Carlos Sainz senior: «Vorgehen von Ferrari seltsam»

​Wie so oft hat Rallye-Weltmeister Carlos Sainz (61) seinen Sohn gleichen Namens zum Formel-1-Rennen begleitet. Nach dem Monza-GP spricht Sainz senior über das Vorgehen von Ferrari.

Carlos Sainz und Charles Leclerc haben den Tifosi in Monza ein packendes Duell um den dritten Platz geliefert. Der Monegasse und der Spanier liessen sich genügend Raum, am Ende hatte der Madrilene die Nase vorn und durfte aufs Siegerpodest, Leclerc wurde Vierter.

Auch Carlos Sainz senior war in Italien, wie meistens begleitete er seinen Sohn gleichen Namens zum Formel-1-Rennen. Der zweifache Rallye-Weltmeister wurde nach dem italienischen WM-Lauf von den Kollegen von DAZN auf den Rennverlauf angesprochen und auf eine Stallorder, die nie kam.

Sainz senior: «Es ist seltsam. Manchmal entscheiden sie so, dann wieder anders. Es liegt an Carlos, dass er jeweils nachhaken muss, um die Strategie zu verstehen, also wieso es bisweilen okay ist, wenn die beiden um einen Platz kämpfen und in anderen Fällen offenbar nicht.»

«Mir war schon vor dem Rennen klar, dass es für Carlos und Charles nicht leicht werden würde gegen die Piloten von Red Bull Racing. Aber was dann in den letzten Runden passierte, mit diesem offenen Schlagabtausch zwischen Carlos gegen Charles, damit hätte ich nicht gerechnet.»

«Letztlich dürfen wir zufrieden sein – ein Podestplatz für Ferrari, das war wohlverdient. Und wenn ich auf den Grand Prix zurückschaue, dann bin ich auch happy, wie der dritte Rang von Carlos zustande gekommen ist, also ohne Eingreifen von aussen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3