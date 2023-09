Lewis Hamilton, Toto Wolff: Enttäuschende Aussagen

​Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat die Leistungen von Max Verstappen heruntergespielt, Mercedes-Teamchef Toto Wolff ebenso. Sky-GP-Experte Martin Brundle findet dieses Verhalten enttäuschend.

Der Stachel sitzt offenbar tief bei Mercedes-Teamchef Toto Wolff und seinem Star-Piloten Lewis Hamilton. Beide haben in den vergangenen Tagen mit kontroversen Aussagen über WM-Leader Max Verstappen und über Red Bull Racing reichlich Aufregung unter den Formel-1-Fans erzeugt.

Wolff provozierte im Anschluss an den Grossen Preis von Italien und dem zehnten Sieg in Folge von Max Verstappen mit der Bemerkung, solche Rekorde interessierten doch keinen, das sei irrevelant und nur etwas für Wikipedia.

Und Lewis Hamilton fand, er habe in seiner Karriere viel stärkere Stallgefährten gehabt als Verstappen, worauf Max konterte: «Ist Lewis vielleicht auf unsere Erfolge neidisch?»

Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle, Sportwagen-Weltmeister des Jahres 1988, ordnet diese Nadelspitzen in seiner Nachbetrachtung des Italien-GP so ein: «Welche fabelhafte Leistung von Red Bull Racing und Max Verstappen, ein solch hohes Niveau an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu halten! Und dies auf jeder Art von Rennstrecke und unter allen klimatischen Bedingungen. Herzliche Gratulation an alle im Team.»



«Wenn eine Fussballmannschaft oder ein Tennisspieler so dominiert, dann erhält er weltweit Lob in den höchsten Tönen. Es liegt in der Natur des Sports, dass sich Lager bilden, aber ich finde, man sollte herausragende Leistungen der Anderen zu würdigen wissen.»



«Ich war ein wenig überrascht und enttäuscht, dass Lewis Hamilton und Toto Wolff am vergangenen Wochenende diese Errungenschaften so heruntergespielt haben. Denn sie selber wurden für ihre Dominanz von 2014 bis 2020 verehrt und geschätzt. Letztlich ist ein solches Verhalten vielleicht unvermeidlich, wenn so intensiv Wettbewerb-orientierte Menschen die gleichen Ziele verfolgen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3