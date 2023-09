Fernando Alonso (Aston Martin): Es begann mit Vettel

Nach gut zwei Dritteln der Saison liegt der zweifache F1-Champion Fernando Alonso auf dem dritten WM-Zwischenrang. Der Spanier spricht über eine Kette von Ereignissen, die den Weg zu Aston Martin ebnete.

Die grosse Überraschung im ersten Saisondrittel 2023: Fernando Alonso im Aston Martin. Der Spanier fuhr in den ersten acht Rennen sechs Mal aufs Podest (vier Mal Dritter, zwei Mal Zweiter), bei ganz tückischen Pistenverhältnissen in Zandvoort legte er mit einem weiteren zweiten Rang hinter Max Verstappen nach, als die Formel 1 nach der Sommerpause wieder Fahrt aufnahm.

Alonso sagt nun beim Radiosender Cadena SER: «Wenn ich zurückblicke, dann wurde das alles nur durch eine ganz bestimmte Abfolge von Ereignissen möglich. Alles begann mit Sebastian Vettel, der beschloss, dass er Ende 2022 mit der Formel 1 aufhört. Dann war grundsätzlich mit Alpine alles klar, aber es wurde mir eben nie ein Vertrag zum Unterschreiben vorgelegt.»

«Mit Aston Martin ging dann alles schnell, nach Verhandlungen lag im Handumdrehen ein Abkommen zum Unterzeichnen da. Ich habe mir das eine Stunde lang überlegt, und am Ende haben mich die ehrgeizigen Pläne von Aston Martin überzeugt.»

«Als ich in die Formel 1 zurückkehren wollte, da sagte ich mir – ich mach das nur dann, wenn ich die Aussicht auf ein konkurrenzfähiges Auto habe, wenn ich also um Podestplätze und eines Tages auch wieder um Siege mitkämpfen kann.»

«Nun liegen wir unter den ersten Drei in der WM, und natürlich will ich diesen Platz gegen Lewis Hamilton verteidigen. Wir haben ein gutes Rennauto, allerdings mit gewissen Schwächen. Die treten auf gewissen Pisten eher auf als auf anderen.»



Alonso ist bei allen Rennen 2023 in die Top-Ten gefahren (das haben sonst nur Max Verstappen und Lewis Hamilton geschafft), zuletzt war Fernando in Monza aber eher blasser Neunter. Der 32-fache GP-Sieger ist überzeugt: «In Singapur werden wir wieder stärker sein.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3