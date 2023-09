Fred Vasseur (Ferrari): Urteil über Max Verstappen

Max Verstappen und Fred Vasseur in Monza

​Max Verstappen und Red Bull Racing fliegen derzeit von Sieg zu Sieg. In Monza setzte er sich gegen Carlos Sainz und Ferrari durch. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schätzt die Leistung des Niederländers ein.

14. WM-Lauf der GP-Saison 2023, zwölfter Sieg von Max Verstappen – der 25-jährige Niederländer ist auf bestem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Red Bull Racing hat von den vergangenen 25 Rennen deren 24 gewonnen.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur blickt so aufs GP-Wochenende von Monza zurück: «Wir waren nicht weit von RBR entfernt, aber letztlich waren sie erneut die Stärkeren. Der Speed ist eines, vor allem aber machen sie keine Fehler. Wir wollten Max in Monza unter Druck setzen, denn in einem Kampf passieren Fehler.»

«Unsere Gegner sind auf jeder Art von Strecke schnell, ihre Leistung ist wirklich eindrucksvoll. Aber am meisten Eindruck macht mir Max durch seine Fehlerquote – ich habe in den vergangenen zwei Jahren von ihm keinen einzigen grossen Fehler gesehen in den Rennen.»

«Klar ist es einfacher, fehlerfrei zu bleiben, wenn man ein so gutes Auto hat. Aber selbst in Monza hat er die Lage sehr gut gemeistert, im Duell mit Sainz hat er Druck gemacht, ohne unnötige Risiken einzugehen. Er hat geduldig auf seinen Moment gewartet.»

«Für mich war klar, wie das enden würde, als ich gesehen habe, dass Verstappens Reifen weniger verschleissen. Dennoch muss man das auch nach Hause fahren, und Max hat das ein weiteres Mal getan. Die Art und Weise, wie er nun fast zwei Jahre lang fährt, das ist schon grosse Klasse.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3