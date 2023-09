Dominanz von Max Verstappen: Interesse steigt dennoch

​Max Verstappen und Red Bull Racing eilen von Sieg zu Sieg. Das ist bewundernswert, aber klar sähe Greg Maffei, CEO von Rechteinhaber Liberty Media, lieber einen Mehrkampf um den WM-Titel.

2016 investierte das US-amerikanische Medienunternehmen Liberty Media mehr als acht Milliarden Dollar, um die «Formula One Group» zu schlucken und damit Besitzer der Königsklasse zu werden. Seit einigen Jahren boomt die Formel 1, nicht zuletzt dank der Netflix-Doku «Drive to Survive» ist der Sport auch wieder für junge Menschen attraktiv.

Max Verstappen und Red Bull Racing sind so dominant wie vor wenigen Jahren Lewis Hamilton und Mercedes. Noch ist von Formel-1-Müdigkeit wenig zu sehen, selbst wenn wir von einer Dominanz zur nächsten gekommen sind. 2023 ist RBR noch ungeschlagen, der Niederländer hat 12 von 14 Rennen gewonnen.

Bei einer Investoren-Veranstaltung hat sich Liberty Media-CEO Greg Maffei zum Verlauf der GP-Saison 2023 geäussert. Der 63-jährige New Yorker stellt fest: «Der Mehrkampf im Mittelfeld ist überaus interessant, und es ist statistisch nachgewiesen, dass wir mehr Überholmanöver haben als je zuvor. Aber natürlich ist es eine Herausforderung für uns, dass Max Verstappen und Red Bull Racing ein solches Rekordjahr haben.»

«Dominanz hat es schon immer gegeben im Sport. Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat völlig Recht, wenn er das so darstellt: ‘Wir sind Zeuge eines historischen Ereignisses, so etwas dürft ihr nicht verpassen.’»

«Bei aller Dominanz haben wir mit der Formel 1 ein sehr attraktives Produkt. Max sitzt im besten Auto, und er fährt es weltmeisterlich. Wenn man sich anschaut, wie aggressiv, aber doch kontrolliert er diesen Rennwagen bewegt, dann ist das schon atemberaubend.»



Klar gibt es Fans, die finden: «Es ist nicht mehr so spannend, da schalte ich den Fernseher ab.» Greg Maffei gibt zu: «Eine Dominanz ist nie gut für Einschaltquoten. Doch wir hatten in den USA in diesem Jahr drei oder vier der besten Werte aller Zeiten, und die durchschnittlichen Einschaltquoten weltweit steigen noch immer.»



«Man muss die Quoten auch immer in einem grösseren Zusammenhang sehen – 2022 etwa stand der Grand Prix von Miami alleine, in diesem Jahr fanden gleichzeitig die Basketball-Playoffs mit den Miami Heat statt. Solche Umstände können die Einschaltquoten schnell mal beeinträchtigen.»



«Schauen wir uns jedoch den gesamten Wachstum an, also nicht nur im herkömmlichen Fernsehen, sondern auch auf Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok, dann befinden wir uns weiter im Aufwärtstrend, weit über den zweistelligen Bereich hinaus. Ich bin daher überzeugt, dass die Nachfrage sehr hoch bleiben wird.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3