Lewis Hamilton: Aufholjagd dank Reifenstrategie

Mercedes-Star Lewis Hamilton war nur einer von drei Fahrern, die den Italien-GP in Monza auf den harten Reifen in Angriff nahmen. Das war die richtige Wahl, wie der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin erklärt.

Mit dem achten Startplatz hatte Lewis Hamilton im Rennen von Monza nicht die einfachste Ausgangslage. Deshalb liessen die Mercedes-Strategen den siebenfachen Weltmeister auf den harten Reifen ins Rennen starten. Ausser Hamilton taten dies nur noch Valtteri Bottas und Kevin Magnussen die von den Startplätzen 14 bzw. 19 losfuhren.

Für diese Strategie gab es zwei Gründe, wie Andrew Shovlin betont. Der leitende Mercedes-Ingenieur an der Strecke erklärt in seiner Analyse zum 14. WM-Lauf der Saison: «Wir simulieren viele verschiedene Szenarien und wir kamen zum Schluss, dass die Vorteile eines Starts auf harten Reifen überwiegen. Lewis hatte eine bessere Chance, ein gutes Resultat zu erzielen, wenn er eine andere Strategie als die meisten Fahrer um ihn herum verfolgte und auf den harten Reifen losfuhr.»

«Eine weitere Überlegung war, dass der DRS-Effekt in Monza trotz der langen Geraden bescheiden ist. Denn auf einem Highspeed-Kurs wie diesem sind die Autos mit einem sehr schmalen Heckflügel ausgestattet. Der DRS-Effekt ist also weniger als halb so gross wie bei den meisten anderen Rundkursen, und das ist der Hauptgrund, warum das Überholen knifflig ist, wenn sich das Alter der Reifen nicht deutlich unterscheidet», fügt der Brite an.

«Genau darum ging es bei der Strategie von Lewis, diese sollte diesen Unterschied beim Reifenalter garantieren. Er konnte länger auf der Strecke bleiben, und als er auf die Medium-Mischung wechselte, war er gegen Ende des Rennens auf frischeren Reifen unterwegs als die McLaren- und Williams-Piloten und auch als Fernando Alonso, denn die waren alle auf den älteren harten Reifen unterwegs. Dadurch konnte er den benötigten Unterschied herstellen, der es ihm erlaubte, nach vorne zu kommen», schildert Shovlin.

Und der 49-Jährige erklärt auch: «Es gab ein Zeitfenster im Rennen, in dem eine Safety-Car-Phase sehr vorteilhaft für Lewis gewesen wäre – wenn alle Fahrer, die auf Medium losgefahren waren, bereits gewechselt hatten und er noch nicht zum Stopp abgebogen war. Aber das Safety-Car kam dann nicht zum Einsatz und Lewis hat mit dem sechsten Platz das bestmögliche Ergebnis erzielt.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3