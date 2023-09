Daniel Ricciardo: Training in der Zwangspause

Daniel Ricciardo zeigt seine OP-Narbe an der linken Hand

Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis Daniel Ricciardo wieder in der Formel 1 mitkämpfen kann. Der Australier aus dem AlphaTauri-Team verzichtet dennoch nicht aufs Training, wie er auf Instagram beweist.

Der Trainingsunfall von Daniel Ricciardo in Zandvoort hat eine lange Zwangspause für den Formel-1-Rückkehrer zur Folge. Der Australier, der bei AlphaTauri den erfolglosen Nyck de Vries ersetzt hat, wird wegen seines gebrochenen Mittelhandknochens in der linken Hand wohl noch zwei weitere Rennen aussetzen müssen, wie Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner vermutete.

Demnach wird der fröhliche Formel-1-Routinier nicht nur das Flutlicht-Rennen in Singapur verpassen, wahrscheinlich wird er auch auch den allseits beliebten Japan-GP nicht bestreiten können. Das bedeutet, dass er erst wieder am Katar-Wochenende zum Einsatz kommen wird, das von 6. bis 8. Oktober über die Bühne gehen wird.

Dennoch verzichtet Ricciardo nicht aufs Training, wie er mit seinem jüngsten Eintrag auf der Social-Media-Plattform «Instagram» beweist. Darin zeigt er sich auf dem Trainingsbike, und liefert mit einer kurzen Playback-Einlage auch eine Showeinlage.

Ricciardo zeigt auch seine OP-Narbe an der linken Hand und schreibt dazu: «relativ unverändert». Nicht alle sind davon beeindruckt, so spottet etwa der MotoGP-Weltmeister von 2021 in den Kommentaren: «OMG! Die Genesung dauert mindestens 5 Jahre!»

