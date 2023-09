Nico Hülkenberg: Keine Zweifel vor Comeback

Nico Hülkenberg gab in dieser Saison sein Comeback als Formel-1-Stammfahrer. Der Deutsche spricht über die Tatsache, dass er mit Mick Schumacher einen Landsmann ersetzte und seine Gedanken vor der Rückkehr.

Als Nico Hülkenberg im vergangenen Jahr erfuhr, dass er bei Haas auf der Wunschliste für das zweite Cockpit neben Kevin Magnussen stand, setzte der Blondschopf alles daran, um das Comeback als Stammfahrer zu schaffen. Im Podcast «Beyond The Grid» mit Tom Clarkson gesteht er: «Ja, ich machte Druck, denn ich wusste, dass ich in der engeren Auswahl war und dass dies wohl meine einzige Chance war.»

Deshalb liess Nico nichts unversucht, um Teamchef Günther Steiner zu überzeugen: «Ich habe mich also richtig ins Zeug gelegt, ihn gedrängt, ihm gezeigt, dass ich hungrig bin, dass ich wirklich zurückkommen will, ihm Informationen geschickt, ihm Präsentationen über die Vergangenheit geschickt, was ich tun könnte, was ich getan habe usw. Also, ja, ich stand auf dem Gaspedal, um ihn zu überzeugen.»

Dass er bei Haas seinen Landsmann Mick Schumacher ersetzte, habe keine negativen Reaktionen in Deutschland ausgelöst. «Nicht dass ich wüsste», erklärte Hülkenberg auf die entsprechende Frage, und betonte: «Ich habe natürlich daran gedacht. Mick fuhr im vergangenen Jahr für Haas und er ist ein Deutscher. Aber er ist einer von 20 Fahrern. Wäre er ein Mexikaner oder irgendetwas sonst gewesen, dann hätte das ehrlich gesagt auch keinen Unterschied für mich gemacht. In der Formel 1 kämpfen wir alle für unsere Karrieren und wir fighten alle um das gleiche Stück Asphalt.»

Obwohl er zuletzt 2019 eine gesamte GP-Saison bestritten hatte, kamen keine Zweifel an der Rückkehr in die Königsklasse auf, wie Hülkenberg klarstellt: «Ich hatte keinen einzigen Zweifel, aber ich wusste, dass es wohl etwas dauern würde, um wieder in den Rennrhythmus zu kommen. Aber was meinen Speed und meine Fähigkeit angeht, da hatte ich keine Zweifel. Ich habe diesen Job ja auch schon eine weile gemacht und wusste, was mich erwartet und was ich tun muss. Ausserdem konnte ich während der Corona-Zeit einige Renneinsätze als Ersatz bestreiten, und sie haben mich in der Annahme bestärkt, dass ich es noch packen kann.»

Die zwei Rennen, die er für Aston Martin als Ersatz für Sebastian Vettel zu Beginn der Saison 2022 bestritt, waren aber nicht der Auslöser für seinen Wunsch, in den GP-Zirkus zurückzukehren. Hülkenberg betont: «Es waren nicht die Rennen, die mich überzeugt haben, sondern vielmehr das Verlangen, das in mir wuchs, wieder anzutreten. Der Nervenkitzel, der F1-Job, das Adrenalin, der Rausch, in der Startaufstellung zu stehen, zur Startaufstellung zu fahren, die Formationsrunde zu fahren, der Start, die Rad-an-Rad-Duelle. Das ist etwas, was man in der normalen Welt ausserhalb der F1 nicht findet. Vielleicht gibt es das in anderen Rennserien, aber die Formel 1 ist die Königsdisziplin des Motorsports. Das ist also immer noch sehr, sehr attraktiv.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3