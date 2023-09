Leclerc und die Musik-Karriere: Teilnahme am ESC?

Charles Leclerc hat seine Fans in diesem Jahr bereits mit drei Klavierstücken verzückt. Wagt sich der Monegasse jetzt sogar an den Eurovision Song Contest?

Setzt Charles Leclerc einen spektakulären Plan in die Tat um? Der Ferrari-Superstar ist für sein musikalisches Talent bekannt, weshalb ein Post von ihm auf X (vormals Twitter) für Aufsehen sorgte.

Denn nachdem das Fürstentum Monaco nach Jahrzehnten der Abwesenheit alle Anforderungen erfüllt hat, um wieder am Eurovision Song Contest teilnehmen zu können, kommentierte der Monegasse einen entsprechenden Beitrag bei X mit den Worten «Ich bin bereit!», inklusive eines Mikrofon-Emojis.

Der offizielle Account des European Song Contest sprang auf den Zug auf: «308 Punkte letzte Saison.... Meinst du, du schaffst das auch für Monaco?»

Leclerc kam 2022 mit Ferrari auf diese Punktzahl, mit der er Vize-Weltmeister wurde. Beim diesjährigen ESC wäre er mit der Punktzahl übrigens Fünfter geworden. Klar ist aber: Angesichts seiner Popularität würden sicherlich viele Fans für ihn anrufen.

Ein Gag ist seine Ankündigung ganz grundsätzlich nicht, denn Leclerc hat in diesem Jahr bereits drei Klavierstücke veröffentlicht, allerdings ohne Gesang. Seine Stücke kamen bei den Fans allesamt gut an.

Wie kam es dazu? «Meine Liebe zur Musik war immer schon da, aber erst in der Pandemie fing ich an, Klavier zu spielen. Weil ich so viel zu Hause war, entschied ich mich dazu, mir ein Klavier zu kaufen und spielen zu lernen. Seither habe ich mich in dieses Instrument verliebt und spiele jedes Mal, wenn ich zu Hause bin», so Leclerc.

Er stellte aber klar, dass die Musik nur ein Hobby ist, er bleibe vor allem Rennfahrer, stellte er klar: «Und ich sehe mich selbst auch nicht als Künstler. Ich habe nur Spaß an dem, was ich da tue. Es hat vier Stunden gedauert, den Song aufzunehmen, und dann hatte ich ein Team, das all das Zeug rundherum gemacht und den Song auf Spotify gestellt hat. Wenn ich die Leute damit glücklich machen kann, dann war es die Mühe wert.»

