Mick Schumacher verrät: Wie ihn Michael vorbereitete

Mick Schumacher hat sich immer recht konsequent zurückgehalten, wenn es um seinen Vater ging. In einem Interview gibt er nun ein paar interessante Details preis.

Es kam in den vergangenen Jahren eher selten vor, dass Mick Schumacher über seinen Vater Michael gesprochen hat. Sehr bewegend tat er das allerdings vor zwei Jahren in der Netflix-Doku SCHUMACHER.

Mick sagte darüber, wie es wäre, heute den Vater an seiner Seite in der Formel 1 zu haben: «Das wäre so cool. Das wäre es jetzt. Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt in einer anderen Weise verstehen würden. Einfach, weil wir in einer ähnlichen Sprache sprechen, in der Motorsportsprache. Ich würde alles aufgeben, nur für das.»

Jetzt hat er mal wieder einige interessante Details verraten, zum Beispiel, wie es für ihn als Kind war, einen so berühmten Vater zu haben: «Für mich war klar, dass Papa ein Rennfahrer ist. Aber was für Ausmaße er hatte, war mir noch nicht so klar», sagte Mick bei «Hardenacke trifft» auf Sky.

Und Mick Schumacher betont: «Ohne sein Mitwirken und seine Tipps wäre ich mit Sicherheit nicht dort angekommen.»

Mick verrät weitere interessante Dinge, erklärt zum Beispiel, welche Tipps er von der Formel-1-Legende bekam, wie sein Vater konkret vorging. «Er hat verschiedene Taktiken ausprobiert. Mal hat er versucht, sehr streng zu sein, mal gar nicht, und einfach zu schauen, worauf springt der Mick an. Es gab ein paar Momente, in denen ich überlegt habe, was ich falsch gemacht habe. Aber das waren Momente, die mich weitergebracht haben. Dieses Hoch-Runter fand ich toll, weil es im Motorsport nicht anders ist. Du triffst immer Menschen, die dich unterstützten und voll hinter dir stehen, aber auch welche, die nicht hinter dir stehen. Aber du musst trotzdem noch die Leistung abliefern.»

Was laut Mick besonders beeindruckend war: Michael Schumachers Umgang mit dem Thema Druck, denn ihm «Papa hat mir nie diesen Druck gemacht. Er hatte ein mega Feeling dafür, zu sagen, denk jetzt gar nicht mehr darüber nach.» Und: «Es war auch von Anfang an so, dass Papa und auch Mama gesagt haben, wenn ich das nicht machen möchte, muss ich das nicht machen. Das hat mir natürlich extrem viel Druck genommen.»

