Hülkenberg: So herausfordernd wird der Singapur-GP

Für Nico Hülkenberg wartet am kommenden Wochenende ein Höhepunkt im Kalender der Formel 1. Er spricht vor dem Rennen in Singapur über die Herausforderungen.

Was ist das Besondere an Singapur, das es zu einem Aushängeschild im Kalender macht?

Singapur ist eine wunderschöne Stadt und hat sich zu einer festen Größe in unserem Kalender entwickelt. Es ist ein Rennen, auf das sich jeder freut, und ich persönlich mag diese Veranstaltung sehr. Die Formel 1 hat inzwischen einige Nachtrennen in den Kalender integriert, aber dies ist das Original, und das macht es noch spannender.

Der Marina Bay Circuit ist wohl das Rennen mit den größten physischen Herausforderungen für die Fahrer. Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit, die plötzlichen Wetterumschwünge und die generelle Anpassung an ein Nachtrennen - wie viel zusätzliche Vorbereitung brauchst du, um dich zu akklimatisieren?

Wir arbeiten nach europäischen Zeitvorgaben, so dass die Akklimatisierung nicht wirklich ein Thema ist. Man kommt nach der Mittagszeit an die Strecke, es ist heiß, und man fährt kurz vor Mitternacht wieder ab, es ist immer noch heiß. Ich trainiere viel, und vor allem in Singapur merkt man, warum man so viel Zeit und Mühe investiert hat.

Die Strecke wurde in einigen Punkten überarbeitet - vor allem der Abschnitt zwischen den Kurven 16 und 19 des Layouts von 2022 wird nun zu einer 397,9 Meter langen Geraden, wodurch sich die Gesamtzahl der Kurven von 23 auf 19 reduziert. Was hältst du von den Änderungen und wird eine weitere lange Gerade für die Abstimmung des VF-23 hilfreich oder hinderlich sein?

Es wird eine schnellere Runde, und es wird sicherlich eine Herausforderung bleiben. Man muss konzentriert bleiben, aber bis zum ersten Training ist es zu schwer zu beurteilen, wie konkurrenzfähig wir sein werden.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3