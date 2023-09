Hamilton: Darum hat er Vettels Nachricht ignoriert

Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sind über die Jahre in der Formel 1 zu Freunden geworden und stehen regelmäßig in Kontakt. Zuletzt hat Hamilton seinen Kumpel aber ignoriert.

Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sind einige Jahre lang gegeneinander um den Titel gefahren. So eng wie 2021 mit Max Verstappen war es mit Vettel nie, da Mercedes in Vettels Ferrari-Jahren am Ende doch zu dominant war.

Trotzdem sind beide hart und kompromisslos gegeneinander gefahren. Freundschaften sind im Formel-1-Geschäft sowieso selten, manchmal zerbrechen sie sogar wie bei Hamilton und Nico Rosberg, als beide bei Mercedes um den Titel kämpften.

Heute sind Hamilton und Vettel Freunde, sie haben den Kampf auf der Strecke erfolgreich hinter sich gelassen. Auch nach dem Rücktritt von Vettel nach der vergangenen Saison stehen beide weiter in Kontakt, wie Hamilton jetzt verriet.

«Wir schreiben uns hier und da», sagte der Brite in Monza in einer Medienrunde, als er auf Vettel angesprochen wurde. «In Monaco haben wir uns sogar persönlich gesehen. Wir schreiben uns hin und wieder SMS und schicken uns positive Gedanken», so Hamilton weiter.

Eine lustige Anekdote hatte Hamilton auch parat, denn Vettel habe ihm erst «neulich geschrieben und ich muss ihm noch zurückschreiben», verriet der siebenmalige Champion. Vettels SMS sei noch «ungelesen», sagte Hamilton.

Dass er so lange mit seiner Antwort gewartet hat, hatte aber einen bestimmten Grund: «Weil ich mich letzte Woche von meinem Telefon abgekapselt habe. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich habe mein Telefon in den Safe gelegt und versucht, einfach bei meiner Nichte und meinem Neffen zu sein», so Hamilton: «Also habe ich in den letzten Tagen viel nachholen müssen. Ich hoffe, dass ich Sebastian bald wiedersehen kann».

Das wird er, denn Vettel hat am Wochenende im Rahmen des Events Red Bull Formula Nürburgring angekündigt, dass er den Japan-GP besuchen wird.

«Wir haben was Größeres in Japan geplant», sagte Vettel «Der Westen», um die Rückkehr in ein Rennauto geht es aber nicht. «Das ist ein erster Schritt, um die Fühler auszustrecken. Ich bin sehr gespannt.» Um was es genau geht, verriet Vettel noch nicht. Nur das Thema, das nicht überrascht: «Der Kampf gegen die Klimakrise». Er habe viele Ideen und wolle die Aktion nutzen, um auf den Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen, sagte er.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3