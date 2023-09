Wolff: Mercedes braucht einen Schritt wie McLaren

Mercedes ist aktuell die zweite Kraft hinter Red Bull Racing. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist optimistisch, dass die Silberpfeile den Rückstand aufholen können. Mut macht die Konkurrenz.

Mercedes geht mit 273 Punkten in die nächsten Rennen. Die beiden Verfolger Ferrari (228) und Aston Martin (217) haben die Silberpfeile im Moment im Griff, denn Mercedes kann in vielen Rennen mit den beiden Fahrern Lewis Hamilton und George Russell punkten.

Doch mittelfristig will Mercedes nicht um Platz zwei, sondern wieder um den Titel fahren. Toto Wolff ist durchaus optimistisch. Auf die Frage, ob es für Mercedes realistisch sei, Red Bull Racing im Jahr 2024 herauszufordern, antwortete der Teamchef: «Von da, wo wir stehen, brauchen wir nur einen Schritt wie McLaren und Aston Martin, nicht ein Upgrade von zwei Zehnteln, sondern von fünf Zehnteln, um wieder ins Spiel zu kommen, also ja, ich denke, es ist möglich.»

Aston Martin hatte von der vergangenen zur aktuellen Saison einen riesigen Performance-Schritt gemacht, McLaren während der laufenden Saison.

«Ich denke, wir haben ein paar Richtungen; wenn wir das wüssten, wäre es viel einfacher. Das Auto ist sehr unberechenbar und es fehlt ihm an Grip, es gibt also viele Dinge, die wir in Angriff nehmen müssen», so Wolff.

Man neige in der Formel 1 dazu zu glauben, dass es ein Patentrezept gebe, mit dem sich alles lösen lasse, sagte Wolff: «Wir müssen nur alle Komponenten zusammenbringen, damit sie im Auto funktionieren, also würde ich nicht eine Sache hervorheben.»

Und was ist kurzfristig mit Singapur? Was ist auf dem Straßenkurs am kommenden Wochenende drin? «Wir müssen mit unseren Vorhersagen vorsichtig sein. Wir könnten mit hohem Downforce fahren, hurra, wir sind nächste Woche direkt hinter Red Bull. Aber wir wissen es nicht, das ist die Wahrheit. Die Teams auf den Plätzen zwei bis sechs können sehr eng beieinander liegen, das sind wir und das sind Ferrari, McLaren und Aston Martin.»

«Aber wir punkten konstant mit zwei Autos, wir sind solide Zweiter in der Meisterschaft, hoffentlich bald Dritter in der Fahrerwertung mit Lewis [Hamilton], also liefern wir den bestmöglichen Job ab, wenn man die fehlende Leistung des Autos bedenkt», betonte Wolff.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3