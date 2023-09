Max Verstappen: Gespannt auf Singapur-Änderungen

Max Verstappen in Singapur 2022

​Wenn die Formel 1 nach Singapur zurückkehrt, ist nicht alles wie sonst: Das Layout der Strassenrennstrecke ist modifiziert worden, der Verlauf ist flüssiger, das Überholen soll gefördert werden.

Die Formel-1-Fahrer trudeln gegenwärtig fürs GP-Wochenende in Singapur ein, und wenn sie am Mittwoch oder Donnerstag ihre Pistenbegehung machen, werden sie ein anderes Layout entdecken – einige Kurvenkombinationen sind entfernt worden, um den Streckenverlauf flüssiger zu gestalten, damit werden 2023 höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten erreicht, und auch das Überholen wird leichter. Jedenfalls in der Theorie.

Der Streckenverlauf bis Kurve 14 ist wie bisher. Dann jedoch (siehe unsere beiden Abbildungen) gibt’s keine markante Verlangsamung mehr durch die Kombination 15/16/17, sondern nur einen Linksknick. Komplett gestrichen ist die Passage 18 bis 21 durch den Tunnel an der Marina Bay. Dadurch entsteht nach Kurve 14 ein Vollgasbereich, in welchem es leicht sein sollte, an einem Gegner vorbeizugehen.

Max Verstappen sagt: «Der Marina Bay Circuit ist wirklich cool. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, wie sich die Änderungen am Pistenlayout auswirken, auch in Sachen Fahrzeugabstimmung.»

«Das Wochenende wird eine gewaltige Herausforderung, nicht nur wegen der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit; sondern auch weil das Feld auf Strassenkursen normalerweise noch dichter zusammenrückt.»



Singapur ist einer der wenigen aktuellen WM-Läufe, die Max Verstappen noch nie gewonnen hat. 2018 wurde er im asiatischen Stadtstaat Zweiter (hinter Lewis Hamilton), 2019 wurde er Dritter hinter dem Ferrari-Duo Sebastian Vettel und Charles Leclerc.





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3