Max Verstappen: «Deshalb bin ich nicht hier»

Max Verstappen will nicht beweisen, dass er zu den Grossen des Sports gehört, er will einfach nur so oft wie möglich als Erster ins Ziel kommen

Formel-1-Champion Max Verstappen hat für seinen neuen Rekord von 10 aufeinanderfolgenden GP-Siegen viel Lob erhalten. Der Titelverteidiger bleibt dennoch gelassen und erklärt, welches Ziel er verfolgt.

In Monza hat Max Verstappen einen neuen Formel-1-Rekord aufgestellt, den zuvor Sebastian Vettel für sich beanspruchen konnte: Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team gewann den Italien-GP und fuhr damit den zehnten Formel-1-Sieg in Folge ein. Dafür kassierte der zweifache Weltmeister, der auf dem besten Weg ist, seinen dritten Titel in Folge einzufahren, viel Lob – auch aus den eigenen Reihen.

Sowohl Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko als auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner beteuerten, dass Verstappen vor dem Rennen im Königlichen Park aufgeregt war und dass ihm der Rekord etwas bedeutet. Doch der Formel-1-Star selbst bleibt bei den vielen Vergleichen, die ihn auf eine Stufe mit den grössten Namen des Sports stellen, gelassen.

In seiner Presserunde beteuerte er: «Jeder hat bei diesen Dingen seine eigene Meinung, aber für mich ist es so, dass ich nicht hier in der Formel 1 bin, um zu beweisen, dass ich zu irgendwelchen anderen Namen oder Grössen des Sports gehöre. Ich bin nur hier, um mein Bestes zu geben und so oft wie möglich zu gewinnen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe.»

Die Chance bietet sich aktuell sehr oft, auch weil sein GP-Auto RB19 im Vergleich zu den Formel-1-Rennern der Konkurrenz überragend ist. Verstappen sagt dazu: «Derzeit macht es viel Spass, das Auto zu fahren.» Gleichzeitig mahnt er: «Aber es läuft an keinem GP-Wochenende reibungslos, jedes Mal gibt es etwas Anderes, das optimiert werden muss. Man kann schon sagen, dass das Fahren auf eine Art und Weise automatisch abläuft, aber das hat auch mit der Erfahrung zu tun, die man gewinnt.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3