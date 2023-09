Singapur-GP im Fernsehen: Bei Regen geht nichts

​Erstmals in der Historie des Singapur-GP musste 2022 der Start verschoben werden, dies nach einem heftigen Gewitter. Das zeigt – wenn es im Stadtstaat mal richtig schüttet, geht gar nichts mehr.

In Singapur galt von 2008 bis zur Rückkehr der Formel 1 nach der Corona-Pandemie im Jahre 2022: Kein einziges Training oder Rennen an der Marina Bay von Singapur fand bei Regen statt oder musste gar abgebrochen werden.

2022 dann wurde die Frage endlich beantwortet, was in Singapur passiert, wenn eines der üblichen heftigen Gewitter losbricht – Rennchef Niels Wittich verschob den Start um eine Stunde. Der Nacht-GP bei Mischverhältnissen wurde ein echter Krimi, Sergio Pérez gewann für Red Bull Racing.

Am kommenden Wochenende wird zum 14. Mal ein Grosser Preis von Singapur ausgetragen, 2020 und 2021 musste das Rennen wegen Corona ausfallen.

In einer Klimazone, in welcher ein kräftiger Regenguss pro Tag (oder in der Nacht) zur Normalität gehört, war das Strassenrennen jahrelang eine Kuriosität: Bis 2022 hatte es im Training oder Rennen nie geregnet, kein einziges Mal! Zuvor und danach, gewiss, 2017 etwa begann der Grand Prix auf regennasser Bahn, die Fahrer starteten auf Intermediate-Reifen (so wie 2022 auch). Und auch das erste Training 2012 wurde auf regennasser Bahn gefahren.

Ferner ist es immer wieder vorgekommen, dass Formel-1-Fahrerlager und Strassen von Gewittern und Starkregen unter Wasser gesetzt wurden – aber eben nicht während Training oder Rennen.



Das führte zu einem wilden Gerücht: Die Regierung von Singapur verhindere Regen für die prestigeträchtige Veranstaltung mit dem so genannten «cloud seeding», Wolkenimpfen – wenn in die Wolken durch Flugzeuge oder Raketen künstliche Kondensationskerne eingebracht werden, damit sich die Wolken eben woanders entleeren, nicht über der Rennstrecke. In der Regel wird das getan mit Silberiodid- oder Kohlesäure-Eiskristallen.



Das Gerücht gewann so viel Schwung, dass sich die Regierung vor ein paar Jahren zu einer Stellungnahme genötigt sah: «Wir wenden kein Could Seeing an, und wir planen auch nicht, das zu tun. Es gibt keine verlässlichen Mittel, um eine solche Massnahme anzuwenden. Die geringe Grösse des Zielorts bei variablen Winden würden zu unberechenbaren Regenfällen führen.»



Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie sich am besten mit unserem Live-Ticker. Wir haben auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.

