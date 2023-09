Aston Martin: Mehr Speed für Fernando Alonso

​Tom McCullough ist bei Aston Martin am GP-Wochenende für den Einsatz der Rennwagen von Fernando Alonso und Lance Stroll zuständig. Der 47-jährige Brite sagt, dass die Entwicklung des Autos anhält.

Aston Martin darf eine beneidenswerte Zwischenbilanz vorweisen: sieben Podestplätze 2023, Fernando Alonso wurde vier Mal Dritter und zwei Mal Zweiter. Der Spanier liegt auf dem dritten Zwischenrang in der Fahrer-WM, im Konstrukteurs-Pokal belegen die Grünen derzeit den vierten Platz, elf Punkte hinter Ferrari.

Der langjährige Formel-1-Techniker Tom McCullough ist bei Aston Martin «Performance Engineer», also leitender Ingenieur, wenn es darum geht, am Grand-Prix-Wochenende aus dem Wagen das Beste zu holen. Er sagt: «Wir haben nun 16 Mal in Folge Top-Ten-Platzierungen herausgefahren, das sieht so leicht aus, ist es aber nicht. Die Leute vergessen schnell, dass wir weiterhin am Wachsen sind, es aber dennoch mit Schwergewichten wie Mercedes und Ferrari aufnehmen.»

«Die alte Faustregel im Rennsport hat noch immer Bestand: Willst du Erster werden, musst du erst mal ins Ziel kommen. Wir haben viel Arbeit darauf verwendet, die Standfestigkeit der Autos zu verbessern, und das macht sich 2023 bezahlt.»

«Wir haben in diesem Jahr forsch entwickelt, und wir bleiben da voll auf Kurs. Es wird bis zum Ende der Saison neue Teile an den Autos von Fernando Alonso und Lance Stroll geben.»



«Wir haben weiter das Ziel, Rang 2 im Konstrukteurs-Pokal zurück zu erobern. Ein Spaziergang im Park wird das nicht. Mercedes hat einige starke Wochenenden gezeigt, und Ferrari war in Monza sehr gut. Unsere Hoffnung besteht darin, dass wir auf den kommenden Kursen, wenn wieder mehr Abtrieb gefragt ist, besser aussehen als auf einer Highspeed-Bahn wie Monza, wo mit flach gestellten Flügeln gefahren wird.»



Fernando Alonso selber hatte Singapur als eines jener Rennen bezeichnet, bei welchen er Aston Martin unter gewissen Umständen sogar einen Sieg zutraut.



Tom McCullough weiter: «Die Abstände zwischen diesen Teams sind gering. Wer an einem jeweiligen Wochenende die Nase vorn hat, das ist davon abhängig, wer seine Leistung auf den Punkt bringt und wessen Evo-Teile einschlagen.»



«Wir wollen uns auch in die Position bringen, eine Gelegenheit zu ergreifen, wenn sie sich bietet. Gerade in Singapur ist ein Fehler schnell mal passiert, dann musst du bei einer möglichen Safety Car-Phase strategisch flexibel und entschlossen vorgehen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3