Red Bull Racing: Titelgewinn in Singapur möglich

​Red Bull Racing hat bislang alle Rennen der Saison 2023 gewonnen und sich im Konstrukteurs-Pokal einen so grossen Vorsprung erarbeitet, dass der sechste Pokalsieg schon in Singapur möglich ist.

Es läuft wie am Schnürchen für Red Bull Racing: Bislang wurden in der GP-Saison 2023 vierzehn Grands Prix gefahren, und RBR hat alle gewonnen. Einschliesslich des WM-Finales von 2022 in Abu Dhabi dauert die Siegesserie sogar schon 15 GP.

Mit dem Doppelsieg von Max Verstappen und Sergio Pérez in Monza ist der Rennstall der erfolgreichen Titelverteidigung einen grossen Schritt nähergekommen; so nahe, dass theoretisch schon in Singapur der sechste Triumph im Konstrukteurs-Pokal sichergestellt werden kann, nach 2010, 2011, 2012, 2013 und 2022.

Der Vorsprung von Red Bull Racing in der Zwischenwertung auf Mercedes beträgt derzeit 310 Punkte. Verlässt RBR Singapur mit einem Vorsprung von 354 Punkten, dann ist der Titelgewinn im Trockenen.

Für einen Doppelsieg gibt es 43 Punkte (25 für den Sieger, 18 für den Zweitplatzierten), hinzu kommt ein Punkt für die beste Rennrunde.



Gelingt RBR also in Singapur ein Doppelsieg mit bester Rennrunde (44 Punkte), dann muss Verfolger Mercedes mindestens einen Punkt erobern, um die Titelentscheidung zu verzögern.



Bei einem Doppelsieg von Red Bull Racing ohne beste Rennrunde muss Mercedes leer ausgehen, dann ist die Entscheidung gefallen.



Sollte Red Bull Racing in Singapur oder eine Woche später in Japan den Titel erobern, wäre das Formel-1-Rekord: McLaren 1988 und Ferrari 2004 stellten den Sieg im Konstrukteurs-Pokal jeweils fünf GP-Wochenenden vor Saisonschluss sicher. Früher wurde noch kein Formel-1-Rennstall Pokalsieger.





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3