ServusTV zeigt Singapur-Sessions und Vettel-Interview

Das GP-Wochenende in Singapur wird für die österreichischen Fans live auf Servus-TV übertragen. Im Rahmen der Berichterstattung gibt es auch ein exklusives Interview mit Sebastian Vettel zu sehen.

«Es reicht nicht», fasst ServusTV-Experte Philipp Eng nach dem Italien-GP die fehlende Schlagkraft der Konkurrenz von Red Bull Racing kurz und prägnant zusammen. «Obwohl Monza nicht unbedingt die optimale Strecke für Red Bull Racing ist, hat man wieder ein Feuerwerk gezündet. Das Rennen zeigt, wie stark und überlegen das Auto ist.»

Dabei habe es anfangs ausgesehen, als könnte Pole-Setter Carlos Sainz mitfahren. «Er hat dann aber bald gemerkt, dass es nix wird.» Dass sich keine klare zweite Kraft etabliert, liegt laut Eng an der enormen Dichte. «Das Mittelfeld – und damit meine ich alle hinter Red Bull Racing – ist extrem eng beisammen. Dann stellst sich immer die Frage, welches Auto zu welcher Strecke passt.»

So sei McLaren nach dem Top-Resultat in Budapest auch in Zandvoort gut unterwegs gewesen, habe mit der falschen Strategie aber Pech gehabt. «Und Ferrari hat, um es vorsichtig zu formulieren, generell strategisch nicht alles im Griff», sagt Eng. Aston Martin blicke wiederum den winkeligeren Kursen entgegen. «Nur Mercedes ist für mich die grosse Unbekannte und sich selbst wohl nicht im Klaren, wo man steht.»

In Singapur dürften die Herausforderer von Red Bull Racing wieder wenig zu lachen haben, kommt die linksrum gefahrene Strecke dem Spitzenteam mit dem überlegenen DRS-Effekt ja besonders entgegen. Dennoch darf man sich auf ein Spektakel einstellen: Bei 13 Auflagen am Marina Bay Street Circuit musste stets das Safety-Car ausrücken. «Aufgrund der langen Dauer und extremen Luftfeuchtigkeit zählt Singapur zu den forderndsten Rennen im WM-Kalender. Und auf dem Stadtkurs wird jeder Fehler sofort bestraft, was reichlich Action garantiert», weiss Eng.

Rund um die Rennaction spricht der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel in einem exklusiven Interview über sein Leben nach der Rennfahrerkarriere. Weiters lüftet ServusTV das Geheimnis eines Formel-1-Autos und hat dazu auch einen Originaltank im Studio. Und Patrick Laub stellt Land und Leute des fernöstlichen Stadtstaates vor. Andrea Schlager meldet sich direkt aus der Boxengasse des Marina Bay Street Circuit, Kommentar und Analysen liefern Andreas Gröbl, Mathias Lauda und Philipp Brändle.

Singapur-GP im Fernsehen

Freitag, 15. September

06.45 Uhr: Sky Sport F1 – Niederlande-GP Wiederholung

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Italien-GP Wiederholung

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

11.30 Uhr: Erstes Training

12.50 Uhr: ServusTV – Red Bull Formula Nürburgring

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Fernando Alonso

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Jenson Button

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.45 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.00 Uhr: Zweites Training

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 16. September

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2017

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2013

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Warm up! Das Motorsport Spezial

11.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

11.30 Uhr: Drittes Training

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.30 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Uhr: Qualifying

16.00 Uhr: ServusTV – Qualifying Analyse

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Kimi Räikkönen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Fernando Alonso

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.45 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

Sonntag, 17. September

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2019

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

08.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Singapur 2022

10.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

12.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Singapur-GP

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Uhr: Grosser Preis von Singapur

15.40 Uhr: ServusTV – Analyse Singapur-GP

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.00 Uhr: ORF 1 – Highlights Singapur-GP

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.20 Uhr: ORF 1 – Motorhome

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3