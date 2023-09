Alfa Romeo: 2024 mit Valtteri Bottas und Guanyu Zhou

Guanyu Zhou, Théo Pourchaire und Valtteri Bottas stehen auch im nächsten Jahr in Diensten des Alfa Romeo Teams

Das Alfa Romeo Team hat die Formel-1-Fahrer für das nächste Jahr bestätigt. Auch in der Saison 2024 werden Valtteri Bottas und Guanyu Zhou für den Schweizer Rennstall Gas geben. Reservist bleibt Théo Pourchaire.

Das Alfa Romeo Team wird auch im nächsten Jahr mit den Fahrern Valtteri Bottas und Guanyu Zhou in der Formel 1 antreten. Der Rennstall aus Hinwil setzt damit die gleichen beiden GP-Piloten wie in den Jahren 2022 und 2023 ein. Der Finne erfüllt damit seinen mehrjährigen Vertrag, den er für 2022 und darüber hinaus mit dem Schweizer Team abgeschlossen hat.

Sein chinesischer Teamkollege, der 2022 sein GP-Debüt mit dem Alfa Romeo Racing Team bestritten hat, hat seinen Vertrag verlängert. Auch der dritte Fahrer des Teams bleibt an Bord: Formel-2-Leader Théo Pourchaire bleibt als Reservist an Bord und wird weiter im Simulator seinen Beitrag an der Verbesserung der Mannschaft leisten.

Bottas sagt: «Ich bin froh und dankbar, dass ich mich auf 2024 freuen kann, weil ich weiss, wie sich das Team entwickelt. In unserer Mannschaft herrscht eine gute Atmosphäre, ich verstehe mich gut mit Zhou, und wir beide treiben uns gegenseitig an. Hinter den Kulissen, in Hinwil und darüber hinaus, wird hart gearbeitet, und jetzt, da das Aufgebot fürs nächste Jahr feststeht, können wir uns voll und ganz darauf konzentrieren, uns zu verbessern.»

Zhou erklärt: «Es ist immer ein grossartiges Gefühl, den Vertrag zu verlängern, vor allem, wenn wir wissen, wie sich die Dinge entwickeln. Ich bin stolz, Teil des Alfa Romeo Teams zu sein und dankbar für das Vertrauen: Ich habe vom ersten Tag an extrem hart gearbeitet und bin unglaublich motiviert, dies auch weiterhin jeden Tag zu tun.»

Und auch der 24-Jährige aus Schanghai betont: «Mein Verhältnis zu Valtteri ist wirklich gut, und wir arbeiten eng zusammen und mit dem Team, um alle voranzubringen. Ich freue mich auch sehr auf die Gelegenheit, endlich mit meinem Team in China vor meinem Heimpublikum zu fahren. Das wird ein grossartiger Moment und ich bin stolz darauf, ihn mit all denen teilen zu können, die mich unterstützt haben.»

«Im Laufe der Jahre ist das Team für mich zu einer Familie geworden, und deshalb bin ich sehr glücklich und dankbar, meine Reise mit dem Alfa Romeo Team und der Sauber Academy fortzusetzen», erklärt auch Pourchaire. «Die Unterstützung, die ich von allen im Team erhalten habe, war hervorragend, und ich bin stolz darauf, zum Wachstum des gesamten Unternehmens beitragen zu können.»

WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3