Max Verstappen: «Ich schätze, Toto Wolff war wütend»

​Formel-1-Champion Max Verstappen kommt als Sieger der vergangenen zehn Grands Prix nach Singapur. Hier hat der 25-jährige Niederländer noch keinen WM-Lauf gewinnen können.

Die Erfolgsserie von Max Verstappen und Red Bull Racing ist atemberaubend: RBR hat 24 der vergangenen 25 Formel-1-WM-Läufe gewonnen, alle bisherigen 14 Rennen der Saison 2023 und die letzten 15, wenn wir das WM-Finale von Abu Dhabi noch hinzurechnen.

Max Verstappen hat 12 von 14 Saisonläufen 2023 für sich entschieden, seit Anfang Mai in Miami hat kein anderer Formel-1-Fahrer Grands Prix gewonnen, Max kommt mit zehn Siegen in Folge nach Singapur.

Aber die Erfolgsbilanz des Weltmeisters von 2021 und 2022 im asiatischen Stadtstaat, die ist überschaubar. Keiner seiner 47 GP-Siege konnte Verstappen in Singapur einfahren. Hier seine Zwischenbilanz beim Nachtrennen:

Max Verstappen in Singapur

2015 mit Toro Rosso: 8.

2016 mit Red Bull Racing: 6.

2017 mit Red Bull Racing: out (Kollision)

2018 mit Red Bull Racing: 2.

2019 mit Red Bull Racing: 3.

2020 und 2021 keine Rennen in Singapur

2022 mit Red Bull Racing: 7.



Max Verstappen stand in Singapur auch noch nie auf Pole-Position. All dies könnte sich 2023 ändern, denn Red Bull Racing hat das beste Auto im Feld, und Verstappen fährt in beneidenswerter Form.



Der Niederländer sagt im Fahrerlager des Marina Bay Circuit: «Red Bull Racing ist immer auf sehr hohem Niveau gefahren, aber der grosse Unterschied ist, dass wir 2023 ein überlegenes Auto haben.»



«Gleichzeitig sage ich: Wir werden uns hier schwerer tun als sonst. Generell hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass wir auf Strassenkursen nicht ganz so gut sind wie auf anderen Strecken. Wir werden auch hier einen guten Job machen, aber ich erwarte viel Gegenwehr.»



Was sagt Max zu den Pistenänderungen in Singapur? Verstappen grinst: «Weniger bremsen, weniger lenken, weniger Arbeit! Nein, ernsthaft – die Veränderungen werden bewirken, dass die Reifen etwas weniger strapaziert werden. Und ich hoffe, wir können den Fans besseren Sport zeigen.»



Folgt in Singapur Sieg Nummer 11? Max meint: «So denke ich nicht. Ich dachte in den letzten Monaten nie an die Siege 8, 9 oder 10. Ich habe meine Einstellung nie geändert. Ich versuche einfach, an einem GP-Wochenende das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Im Idealfall ist das ein Sieg. Aber ich weiss, dass dies halt nicht immer möglich ist. Ich spüre hier nicht mehr oder weniger Druck als sonst.»



Was dachte Max Verstappen, als Mercedes-Teamchef Toto Wolff gesagt hat, der Rekord des Niederländers sei nur von statistischem Wert und doch nur etwas für Wikipedia? Max: «Ich schätze, Toto war nach einem schlechten Rennen noch immer wütend. Ich finde grundsätzlich, man sollte die Leistungen der Gegner zu würdigen wissen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3