Charles Leclerc (Ferrari): «Das stimmt einfach nicht»

Charles Leclerc in Singapur

​2019 und 2022 ist der Monegasse Charles Leclerc in Singapur Zweiter geworden. Um seinen ersten Sieg zu erringen im asiatischen Stadtstaat, muss der Ferrari-Fahrer an den Autos von Red Bull Racing vorbei.

Drei Einsätze, zwei Mal auf dem Siegerpodest – auf den ersten Blick ist die Zwischenbilanz von Charles Leclerc in Singapur eindrucksvoll. Doch 2019 fertigte Ferrari den Wagen von Sebastian Vettel vor jenem von Renn-Leader Charles Leclerc ab. Ergebnis: Auf einmal lag der Deutsche in Führung, nicht mehr der Monegasse. Und 2022 biss sich Leclerc an Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez die Zähne aus.

Am Ende fehlten Leclerc auf Vettel 2,595 Sekunden, auf Pérez drei Jahre später 2,641 Sekunden, um sich den Sieg zu angeln. Kein Zweifel: Leclerc hat in Singapur noch eine Rechnung offen.

Auf dem Singapur vergleichbaren Stadtkurs von Baku war der fünffache GP-Sieger Leclerc in dieser Saison besonders stark: Pole-Position, Rang 2 im Sprint, Platz 3 im Grand Prix. Aber der 25-jährige Monegasse sagt vor dem kommenden GP-Wochenende in Singapur: «Das wird ein harter Kampf. Es ist ja nett, wenn wir für unsere Leistung von Monza Lob der Gegner erhalten und uns einige Tifosi sogar zutrauen, dass wir es in Singapur mit Red Bull Racing aufnehmen können. Das ist nett zu lesen, aber das stimmt einfach nicht.»

«Ich gehe davon aus, dass Red Bull Racing auch hier der Massstab sein wird, vor allem im Rennen. Vielleicht gibt es eine Chance, ihnen im Abschlusstraining ein Bein zu stellen. Da könnte es tatsächlich knapp werden.»



«Doch inzwischen sollten alle verstanden haben – auf Strecken, wo viel Abtrieb vonnöten ist, sind wir leider nicht ganz so konkurrenzfähig.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3