Lewis Hamilton: «Mercedes ist kein einfaches Auto»

​Mercedes-Star Lewis Hamilton eroberte in Singapur vier Pole-Positions und stand sechs Mal auf dem Siegerpodest, davon vier Mal als Sieger. An eine Fortsetzung wagt Hamilton nicht zu denken.

Jahrelang war Singapur der Grand Prix der Champions. Nur Fahrer, die schon Titel gewonnen hatten oder auf dem Weg zum WM-Titel waren, siegten auf dem schwierigen Stadtkurs – Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Nico Rosberg. Erst Sergio Pérez konnte 2022 diese Serie beenden.

Lewis Hamilton stand in Singapur vier Mal auf dem besten Startplatz, sechs Mal auf dem Siegerpodest, 2009, 2014, 2017 und 2018 konnte er auf dieser Strecke gewinnen.

Nach dem mässigen sechsten Platz in Monza ist von Mercedes und Hamilton in Singapur mehr zu erwarten, wie Andrew Shovlin sagt, der leitende Renningenieur von Mercedes: «Singapur, das bedeutet maximalen Abtrieb, und da ist unser Auto besser als auf einem Kurs wie Monza, wo die Flügel ganz flach gestellt werden.»

«Wir waren auf Pisten wie Barcelona, Budapest oder Zandvoort ganz anständig bei der Musik, also gehen wir davon aus, dass wir in Singapur vergleichbar konkurrenzfähig sein werden. Um genau zu sein, sollten wir so stark sein, dass wir bei der Vergabe der Podestplätze ein Wörtchen mitreden wollen.»



Das klingt aber nicht so, wenn wir dem 103-fachen GP-Sieger Lewis Hamilton im Fahrerlager des Marina Bay Circuit zuhören. Der Brite sagt: «In diesem Jahr ist es mir gelungen, so mit der Abstimmung zu arbeiten, dass wir konstanter gute Leistungen zeigen können. Aber wenn wir uns die vergangenen zwei GP-Wochenenden angucken, dann sehen wir – wir begannen im ersten freien Training solide, aber in der Folge sind wir zurückgefallen.»



«Der W14 ist kein einfaches Auto. Die Probleme sind nicht so extrem wie mit dem Vorjahresmodell, aber vergleichbar. Wir lernen ständig mehr über diesen Wagen. Und wir lassen nichts unversucht, um im Einklang zwischen Piloten und Technikern mehr aus dem Fahrzeug zu holen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3