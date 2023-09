Die Zukunft der Formel 1: Verträge bis 2036

​Die Königsklasse des Autosports soll auch künftig eine gesunde Mischung aus Traditionsstrecken und neuen Austragungsorten bieten. Wir erklären, wie lange die Formel 1 in den verschiedenen Ländern zu Gast ist.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali und sein Team arbeiten laufend an den Verträgen zur Austragung der verschiedenen WM-Läufe. Der Italiener hat bei verschiedenen Gelegenheiten klargemacht: «Keiner sollte sich zu sicher fühlen. Eine reiche Tradition bedeutet nicht automatisch ein Recht darauf, sein Rennen behalten zu dürfen.»

Für die Saison 2024 sind 24 GP-Wochenenden geplant, so viele wie noch nie seit Einführung der Formel 1 im Jahre 1950. China soll zurückkehren, und in Imola hoffen die Italiener, dass der 2023 ausgefallene Grand Prix (starke Unwetter und Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna) zu einer Verlängerung des Abkommen bis einschliesslich 2026 führt.

Die längste Laufzeit der heutigen Abkommen wurde mit Bahrain vereinbart, bis inklusive 2036, gefolgt von Australien (2035), Las Vegas (2032), Miami und Katar (je 2031) sowie Saudi-Arabien, Österreich und Abu Dhabi (je 2030).

In der kommenden Saison laufen die Verträge zur Austragung dieser drei Rennen Rennen ab: Japan, Grossbritannien und Belgien.





Formel-1-GP: Laufzeit der Verträge

Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2030

Australien 2035

Japan 2024

China 2025

USA (Miami) 2031

Italien (Imola) 2026

Monaco 2025

Kanada 2029

Spanien 2026

Österreich 2030

Grossbritannien 2024

Ungarn 2027

Belgien 2024

Niederlande 2025

Italien (Monza) 2025

Aserbaidschan 2026

Singapur 2028

USA (Austin) 2026

Mexiko 2025

Brasilien 2025

USA (Las Vegas) 2032

Katar 2031

Abu Dhabi 2030