David Coulthard zu Lewis Hamilton: Darum geht’s nicht

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat behauptet, er habe in seiner GP-Karriere stärkere Stallgefährten gehabt als Max Verstappen. GP-Sieger David Coulthard findet: «Darum geht es hier doch gar nicht.»

Max Verstappen hat in Monza seinen zehnten GP-Sieg in Folge geschafft, neuer Rekord. Lewis Hamilton ist von Sky Italia auf die Dominanz von Verstappen angesprochen worden, und der Engländer gab eine provokante Antwort: «Ich finde, all meine Stallgefährten waren stärker als die Teamkollegen von Max – ich fuhr immerhin gegen Jenson Button, Fernando Alonso, George Russell, Valtteri Bottas und Nico Rosberg. Alle waren konstant stark. Max hatte keinen von diesem Kaliber.»

Danach wurde unter den Formel-1-Fans in den sozialen Netzwerken heftig diskutiert. Einige GP-Anhänger gaben zu bedenken: «Hat Hamilton vergessen, dass Max auch neben Daniel Ricciardo gefahren ist?»

Die Unterstellung von Hamilton: Max habe es bei seinen Erfolgen einfacher als es für ihn, Lewis, je gewesen sei.

Im Rahmen einer Runde mit niederländischen Journalisten sagte WM-Leader Verstappen dazu: «Vielleicht ist Lewis ja neidisch auf meine gegenwärtigen Erfolge. Eine solche Aussage macht für mich keinen Unterschied. Ich glaube, Mercedes tut sich sehr schwer, mit den Niederlagen umzugehen, nachdem sie so lange Jahre gewonnen haben.»

«Aber es kommt auch der Punkt, an dem du realistisch sein und wertschätzen musst, was andere Rennställe machen. Als sie damals alles gewonnen haben, sagten wir uns: ‘Wir müssen härter arbeiten, denn was wir heute machen, das reicht nicht.’ Das ist die richtige Einstellung.»



«Von mir aus können sich die Leute von morgens bis abends den Mund darüber zerreissen, dass es nichts Besonderes sei, was wir leisten.»



Der 13-fache GP-Sieger David Coulthard kann sich der Ansicht von Lewis Hamilton nicht anschliessen. Der 52-jährige Schotte sagt gegenüber formula1.com: «Dass Verstappen keine starken Stallgefährten gehabt haben soll, das stimmt nicht. Und überhaupt – darum geht es hier doch gar nicht. Es geht nicht um Teamkollegen, es geht darum, wer im ganzen Feld die stärksten Fahrer sind und wer sich da letztlich durchsetzen kann.»



Der WM-Zweite von 2001 weiter: «Der grösste Gegner von Verstappen war halt nicht im gleichen Team, sondern es war Lewis Hamilton. Wer nun ein Fan von Mercedes ist oder von Ferrari oder von Red Bull Racing, der muss anerkennen – wir sehen hier herausragende Piloten in packenden Zweikämpfen, Verstappen, Hamilton, Alonso. Und Fahrer wie Leclerc, Sainz, Norris und Russell haben gezeigt, dass die Formel 1 auch für die Zukunft in Sachen Talent prima aufgestellt ist.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3