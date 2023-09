Fernando Alonso: Warnung an Sebastian Vettel

Fernando Alonso: «Man darf nicht unterschätzen, was es heisst, in die Formel 1 zurückzukehren»

Sebastian Vettel offenbarte unlängst, dass er ein Formel-1-Comeback in Zukunft nicht ausschliessen kann. Der zweifache Champion Fernando Alonso weiss, welche Herausforderungen eine Rückkehr mit sich bringt.

Als sich Sebastian Vettel in der Saison 2022 beschloss, zum Ende des Jahres der Formel 1 den Rücken zu kehren, verkündete er seine Entscheidung schon Monate vor dem Saisonende. Und der vierfache Champion liess keinen Zweifel daran, dass er sich diesen Schritt genau überlegt hat. Mit 36 Jahren ist der Heppenheimer aber noch verhältnismässig jung, eine Rückkehr in die Formel 1 ist also durchaus vorstellbar.

Zumal Vettel nicht der erste GP-Star wäre, der sich nach einer mehrjährigen Pause zurückmeldet. Michael Schumacher feierte nach seinem Formel-1-Abschied nach der Saison 2006 sein Comeback im Jahr 2010, für das Mercedes-Team ging er dann drei weitere Jahre auf Punktejagd. Die Liste der Rückkehrer is lang und umfasst prominente Namen wie Alain Prost, Niki Lauda und Kimi Räikkönen.

Auch Fernando Alonso legte nach der Saison 2018 eine zweijährige Pause ein, bevor er wieder in der Königsklasse antrat. Der Spanier weiss, welche Herausforderung eine Rückkehr mit sich bringt. Deshalb warnt er Vettel, der unlängst im Interview mit «Sky Sports F1» auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr erklärte: «Ich kann das nicht ausschliessen, denn ich weiss es nicht.»

Alonso betonte im Fahrerlager von Singapur: «Ich war nicht dabei, als er das sagte, und manchmal weiss man nicht, in welchem Ton etwas gesagt wurde, wenn man nur die Schlagzeile liest. Natürlich liegt die Entscheidung bei ihm, wenn er darüber nachdenkt. Aber als Daniel (Ricciardo) zurückkam, sagte ich schon, es ist eine Herausforderung. Man darf nicht unterschätzen, was es heisst, in die Formel 1 zurückzukehren. Das kann eine schwierige Aufgabe sein.»



