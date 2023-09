Lewis Hamilton: Mercedes muss gewaltig zulegen

​Red Bull Racing hat 2023 jeden Grand Prix gewonnen, ist nun 15 WM-Läufe lang ungeschlagen und triumphierte bei 24 der letzten 25 Formel-1-Rennen. Mercedes-Star Lewis Hamilton ist tief beeindruckt.

Max Verstappen und Red Bull Racing dominieren: Der Niederländer hat 12 von 14 Saisonrennen der GP-Saison 2023 gewinnen können, seit Anfang Mai hat kein anderer Fahrer mehr bei einem Grand Prix gesiegt. Red Bull Racing ist in dieser Saison ungeschlagen.

In Singapur sagt der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton zur dieser Erfolgswelle von RBR und Verstappen: «Heute bin ich gefragt worden, ob das Team zu schlagen wäre ohne Verstappen am Lenkrad oder ohne das technische Genie hinter dem Auto, Adrian Newey. Und ich habe geantwortet: ‘Weder noch.’ Denn für mich geht es nur darum, wie wir hier bei Mercedes stärker werden können, um wieder die Nase vorn zu haben.»

«Unsere Gegner machen einen herausragenden Job, und wir werden gewaltig zulegen müssen, um sie an weiteren Siegen zu hindern. Doch ich bin überzeugt: An den ausstehenden acht GP-Wochenenden werden sich reichlich Gelegenheiten bieten. Und wenn sich eine Chance ergibt, dann müssen wir in der Lage sein, davon zu profitieren.»

«Im vergangenen Jahr waren wir hier im Training gut bei der Musik, wir hatten aber ein schwaches Rennen. Mit dem 2023er Auto sollten wir näher an der Spitze liegen, und klar habe ich die Hoffnung, dass wir stark genug sein werden, um ein Wörtchen mitzureden bei der Vergabe der Podestplätze.»



Auf die Frage, ob das geänderte Pistenlayout von Singapur etwas ändere, meint der 103-fache GP-Sieger: «Eine Abfolge von Kurven ist ersetzt durch eine kurze Gerade, ich glaube nicht, dass dies viel ändert. Generell waren wir in Singapur immer weniger stark als üblich. Als wir im vergangenen Jahr in der Qualifikation so nahe an der Spitze lagen, hat uns das selber überrascht. Mal sehen, ob uns an diesem Wochenende wieder eine solche Überraschung gelingt.»





1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428