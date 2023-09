Liam Lawson: Formel-1-Cockpit für 2024 im Visier

Zwei Grands Prix hat Liam Lawson bisher bestritten, und dabei hat er sich in die Arbeit eines GP-Stars verliebt, wie er in Singapur gestand. Deshalb hat er für das nächste Jahr nur ein Ziel vor Augen.

Das GP-Debüt von Liam Lawson kam sehr überraschend zustande: Der Neuseeländer musste auf dem Circuit Zandvoort bei AlphaTauri einspringen, weil sich Daniel Ricciardo bei einem Abflug im zweiten Training Knochenbrüche in der linken Hand zugezogen hatte. Lawson nutzte die Chance und schlug sich tapfer, am Ende durfte er sich über den 13. Platz freuen.

Beim darauffolgenden Kräftemessen in Monza bestritt er zum ersten Mal ein ganzes GP-Rennwochenende. Lawson drehte so viele Runden wie möglich und im Rennen kam er den Punkten als Elfter dann auch sehr nahe. Da der Heilungsprozess von Ricciardo andauert, wird er auch das Nachtrennen auf dem Strassenkurs von Singapur bestreiten.

Am Donnerstag erklärte der erst 21-jährige Rennfahrer: «Nun, da ich einen Vorgeschmack auf das Dasein als GP-Pilot bekommen habe, kann ich sagen, dass ich mich in dieses Leben verliebt habe. Deshalb denke ich, dass ich mir nur ein Ziel für 2024 setzen kann, alles andere wäre zu wenig.»

Um sich als Stammfahrer zu empfehlen, will Lawson weiter mit guten Ergebnissen überzeugen. «Ich schätze, es geht darum, diese Chance jetzt bestmöglich zu nutzen. Dann sehen wir, was passieren wird. Man bekommt natürlich nur selten eine Chance, in der Formel 1 anzutreten. Und ich habe jetzt die Möglichkeit dazu. Deshalb will ich diese Chance auch nutzen.»

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428