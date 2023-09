Max Verstappen (8.): «Schlimmer als erwartet»

​Red Bull Racing ist in Singapur noch nicht in Schwung gekommen: Sergio Pérez Siebter, Max Verstappen Achter. Beide Fahrer sind mit dem Handling ihrer Wagen überhaupt nicht zufrieden.

Es ist nicht selten, dass ein dominanter Rennstall in Singapur strauchelt. Mercedes-Benz fuhr in den ersten Jahren der Turbohybrid-Ära die Gegner auf den meisten Strecken in Grund und Boden, «aber wir haben uns in Singapur immer wieder schwergetan», sagt Teamchef Toto Wolff, «und oft war das reichlich rätselhaft.»

Und nun dies: Ferrari hat die Nase im Training vorn, Carlos Sainz und Charles Leclerc fahren in so prachtvoller Form wie in Monza, aber auf einer ganz andersartigen Rennstrecke. Und Red Bull Racing schwächelt.

Max Verstappen und Sergio Pérez beklagten sich beide am Funk wiederholt über mangelnde Balance. Vorjahressieger Pérez konnte kein Vertrauen ins Auto aufbauen, die Bremsstabilität des RB19 lässt zu wünschen übrig.

Nach dem zweiten Training bestätigten die ersten beiden im WM-Zwischenklassement: Red Bull Racing steckt, Stand zweites Training, in Schwierigkeiten.

Der 47-fache GP-Sieger Verstappen sagt: «Das war schlimmer als ich es erwartet hatte. Wir haben heute Nacht sehr viel Arbeit. Klar werden wir alles versuchen, um vorzurücken, aber der Abstand zur Spitze ist gross. Ferrari ist verflixt schnell.»

«Wir haben grosse Schwierigkeiten mit der Balance. Wir haben im zweiten Training einige Dinge ausprobiert, einige haben funktioniert, andere nicht. Aber so richtig im Einklang ist das alles noch nicht.»



Pérez ergänzt: «Das Heck ist instabil, im zweiten Training war es schlimmer als im ersten. Wir hatten erwartet, dass Ferrari auch hier stark sein würde. Es wird nicht leicht sein, diesen Rückstand am Samstag wettzumachen.»



Die frühere IndyCar-Pilotin Danica Patrick: «Es ist von freiem Auge zu sehen, wie unruhig die Autos von Verstappen und Pérez liegen. Ich traue es Red Bull Racing zu, dass sie die Abstimmung am Samstag auf die Reihe bekommen, aber im Moment stehen sie mit dem Rücken zur Wand. Das ist jetzt doch ein wenig überraschend.»





2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20. Alex Albon (T), Williams, +3,438

1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428