Lewis Hamilton (5.): «Lücke zu Ferrari schliessen»

​Mercedes macht auf dem tückischen Strassenkurs von Singapur einen sehr guten Eindruck: George Russell Dritter, Lewis Hamilton Fünftschnellster. Rekord-Champion Hamilton ist guter Dinge.

Lewis Hamilton ist nach den ersten beiden Trainings in Singapur prächtig aufgelegt: Mercedes hat ein starkes Ergebnis abgeliefert, George Russell Drittschnellster, Lewis Hamilton auf Rang 5, das darf sich sehen lassen.

Der 103-fache GP-Sieger Hamilton sagt: «Das war ein fabelhafter Tag. Zunächst mal finde ich die Änderungen an der Strecke gelungen, und auch bei den frisch asphaltierten Pistenteilen ist hervorragend gearbeitet worden. Dieses Geschlängel vor Start und Ziel aus dem Layout zu nehmen, das macht die Strecke flüssiger und hat die Bahn perfektioniert.»

«Wir haben heute starke Arbeit geleistet. Schon im ersten freien Training war die Fahrzeugbalance nicht übel, im zweiten war sie noch besser, und ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich letztmals ein so reibungsloses zweites Training hatte.»

«Das ist ein solides Fundament, das wir hier gegossen haben, und ich brenne darauf, am Samstag mehr daraus zu machen. In der Regel sind wir am Samstag stärker als am Freitag, also freue ich mich auf die Qualifikation. Gemessen an Ferrari sind wir ein wenig im Hintertreffen, mal sehen, ob wir diese Lücke am Samstag schliessen können.»



«Was das Renntempo angeht, so beträgt der Unterschied zwischen den stärksten Teams höchsten zwei Zehntel, das Feld liegt also dicht beisammen.»





2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20. Alex Albon (T), Williams, +3,438



1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428