Fred Vasseur (Ferrari): Leider keine Pole am Freitag 16.09.2023 - 11:34 Von Mathias Brunner

© LAT Ferrari-Teamchef Fred Vasseur

​Ferrari hat in Singapur einen ganz starken Freitag gezeigt: Nach beiden Trainings lagen die roten Renner vorne. Aber Teamchef Fred Vasseur bleibt vorsichtig, was die Chancen von Ferrari in der Qualifikation angeht.