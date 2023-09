Max Verstappen wütend: «Das ist nicht akzeptabel»

​Mehrfach hat sich WM-Leader Max Verstappen im dritten Training von Singapur über sein Auto beklagt. Die frühere IndyCar-Pilotin Danica Patrick weiss: «Das ist im Rennwagen sehr ungemütlich.»

Red Bull Racing fährt in Singapur weiter hinterher: Weltmeister Max Verstappen im dritten Training nur Vierter, drei Zehntelsekunden hinter Leader Carlos Sainz im Ferrari, Sergio Pérez blasser Achter.

Mehrfach hat sich der 47-fache GP-Sieger Verstappen am Funk über unsaubere Schaltmanöver beklagt, zunächst galt das nur beim Hochschalten, später auch beim Herunterschalten. Max schimpfte: «Das ist nicht akzeptabel. Ich kann so nicht fahren. Ich habe keinen Grip an der Hinterachse und rutsche nur herum. Wenn ich an der Drift-Meisterschaft teilnehmen würde, dann würde ich gewiss gewinnen.»

Die langjährige IndyCar-Fahrerin Danica Patrick berichtet für die britische Sky aus Singapur. Die 41-jährige US-Amerikanerin weiss: «Max braucht eine Auto, das willig einlenkt, und normalerweise kann er dann mit einem daraus resultierenden lebhaften Heck gut leben. Aber unsaubere Schaltmanöver bringen den Wagen aus der Balance. Das ist im Rennwagen sehr ungemütlich.»



«Im Singapur brauchst du volles Vertrauen ins Auto, und wenn die Fahrzeugbalance beeinträchtigt wird so wie hier, dann hat das massive Auswirkungen.»



Die Manöver können via Fahrzeugelektronik geändert werden, so dass die Gangwechsel weicher werden, aber das kostet Zeit beim Beschleunigen.





3. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,065 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,069 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,238

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,316

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,470

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,665

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,719

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,831

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,880

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,905

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,914

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,986

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,061

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,286

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,292

17. Alex Albon (T), Williams, +1,305

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,475

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,572

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,643





2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,69d2

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20. Alex Albon (T), Williams, +3,438



1. Training, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428