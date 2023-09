Lando Norris bei Red Bull Racing: Das sagt Zak Brown

McLaren-Star Lando Norris sorgte in Monza für Aufregung, weil er erklärte, dass er gerne eines Tages an der Seite von Max Verstappen fahren würde. McLaren-CEO Zak Brown reagiert auf diese Aussagen.

Dass Lando Norris und Max Verstappen eine Freundschaft verbindet, die über das Formel-1-Fahrerlager hinausreicht, beweisen zahlreiche Social-Media-Einträge der beiden GP-Stars. Da liegt die Frage nahe: Würden die beiden auch gerne im gleichen Team in der Formel 1 antreten? Der Champion aus dem Red Bull Racing Team offenbarte, dass dies schon mehrmals Gesprächsthema zwischen den beiden Rennfahrern war.

Und Norris bestätigte im Fahrerlager von Monza: «Das könnte ich mir sicherlich für die Zukunft vorstellen. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Max einer der besten GP-Piloten in der Geschichte des Sports ist.» Er habe Verstappen bereits zu Kart-Zeiten gekannt und seinen Werdegang mitverfolgt. «Max ist nicht nur gut, weil er in einem guten Auto sitzt. Es kommt gar nicht darauf an, welches Fahrzeug er bewegt, er ist immer auf dem gleichen hohen Niveau unterwegs – vielleicht nicht mit den gleichen Ergebnissen, aber immer auf einem sehr hohen Level.»

«Deshalb würde ich gerne im gleichen Team mit ihm fahren, denn so könnte ich herausfinden. wo ich im Vergleich zu ihm wirklich stehe. Ich wäre offen dafür, an seiner Seite zu fahren und ich habe ihn auch schon eingeladen, zu McLaren zu kommen. Wann immer er sich dazu entscheidet, er wäre sehr willkommen», schob der Brite nach und sorgte damit für viele Schlagzeilen.

McLaren-CEO Zak Brown sieht das Ganze gelassen. Auf die Frage, was er davon halte, dass sein Schützling die Gerüchte über einen möglichen Team-Wechsel angefacht hat, sagte er in Singapur: «Ich glaube, er hat nur auf die Frage geantwortet, die ihm gestellt wurde. Und alle anderen haben die Gerüchteküche brodeln lassen. Sie sind gute Kumpels und wenn man einen Rennfahrer fragt, ob er gerne gegen einen anderen Fahrer antreten würde, dann wird man immer die Antwort bekommen: ‚Ich wäre gerne der Teamkollege von Lewis Hamilton, Max Verstappen oder Fernando Alonso.‘ Und natürlich sorgt das dann für Wirbel, so ist das in der Formel 1. Aber das ist in Ordnung, und Lando ist bei uns in einer guten Position.»

3. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,065 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,069 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,238

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,316

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,470

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,665

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,719

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,831

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,880

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,905

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,914

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,986

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,061

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,286

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,292

17. Alex Albon (T), Williams, +1,305

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,475

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,572

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,643