Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Das kam unerwartet»

​Die Miene von Charles Leclerc sagte nach der Quali zum Singapur-GP alles: Pole verschenkt. Der Ferrari-Fahrer: «Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so schnell sein würden. Aber meine Runde war nicht perfekt.»

Qualifying zum Nachtrennen von Singapur auf dem Marina Bay Circuit: Der 25-jährige Monegasse Charles Leclerc erobert den dritten Startplatz, aber so richtig zufrieden sieht der Ferrari-Fahrer nicht aus, wie in Monza ist sein Stallgefährte Carlos Sainz schneller, zudem hat sich noch George Russell vor ihn gesetzt, am Ende fehlten Charles zur dritten Singapur-Pole in Folge nur 79 Tausendstelsekunden. Sieben Tausendstel schneller und die Tifosi hätten sich über die erste Startreihe 1 ganz in Rot seit Monaco 2022 freuen können.

Der fünffache GP-Sieger blickt so auf sein Abschlusstraining zurück: «Das war ein hartes Stück Arbeit, denn die Reifen überhitzen hier auch auf einer Runde sehr schnell, du musst höllisch aufpassen. Wenn du im ersten Sektor zu forsch bist, dann musst du das im dritten büssen, wenn die Walzen schon abbauen.»

«Ich will die Leistung von Carlos und George nicht schmälern, aber mit einer sauberen Runde hätte ich schneller sein können. Dennoch haben wir fürs Rennen eine sehr gute Ausgangslage. Ganz ehrlich – ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so schnell sein würden. Umso schmerzlicher, dass ich diese Chance nicht perfekt nutzen konnte.»

Macht sich der Monegasse Sorgen, dass Ferrari im Rennen einmal mehr Opfer wird eines hohen Reifenverschleisses? «Nun, bislang läuft es auch in dieser Beziehung bislang besser als erwartet. Das nährt die Hoffnung, dass wir auch im Grand Prix eine starke Leistung zeigen können.»





Qualifying, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397