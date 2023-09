Singapur-GP im Fernsehen: Lance Stroll nach Crash out

​Aston Martin bestätigt: Lance Stroll wird nicht am Grossen Preis von Kanada teilnehmen können. Nach seinem schweren Unfall fühlt sich der Kanadier nicht einsatzfähig.

Der Grosse Preis von Singapur findet mit 19 Fahrzeugen statt: Nach seinem üblen Crash im Abschlusstraining wird der Kanadier Lance Stoll nicht am Rennen teilnehmen.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack: «Wir waren am Samstag sehr erleichtert, dass Lance nach dem schlimm aussehenden Unfall scheinbar unversehrt aussteigen konnte.»

«Heute zeigt sich jedoch, dass er an den Nachwirkungen des Crashes leidet. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, dass er am Grand Prix von Singapur nicht teilnehmen wird.»

«Für uns steht im Mittelpunkt, dass sich Lance schnell erholt und am kommenden Wochenende in Japan wieder komplett fit ist.»



Gemäss Reglement darf nur am Rennen teilnehmen, wer in der Quali auf der Bahn war. Aston Martin kann Stroll also fürs Rennen nicht ersetzen.



Ferrari hat sich für den Nacht-GP von Singapur die beste Ausgangslage geschaffen: Pole-Position von Carlos Sainz, Startplatz 3 für Charles Leclerc. Seit 434 Tagen ist der berühmteste Rennstall der Welt ohne Grand-Prix-Sieg – damals gewann der Monegasse Leclerc auf dem Red Bull Ring, am 10. Juli 2022.



Aber Sainz und Leclerc werden mit einem mulmigen Gefühl ins Rennen gehen, dies aus drei Gründen. Erstens war das Ferrari-Duo in den Dauerläufen weniger schnell als Fernando Alonso (Aston Martin) und die Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton.



Zweitens ist der Reifenverschleiss bei Ferrari höher als bei Mercedes und Aston Martin.



Und drittens ist Ferrari in den vergangenen Monaten immer wieder durch Patzer bei der Rennstrategie aufgefallen. Gerade im oft turbulenten Singapur-GP sind Flexibilität und Klugheit gefragt.



Ob Carlos Sainz seinen zweiten GP-Triumph einfährt oder Leclerc seinen sechsten, darüber halten wir Sie ab 13.20 Uhr heute mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Klar haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Qualifying, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, ohne Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397 *

* vom Rennen zurückgezogen



Singapur-GP im Fernsehen

Sonntag, 17. September

10.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – George Russell – The Lie Detector Test

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

12.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Singapur-GP

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

13.20 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

14.00 Uhr: Grosser Preis von Singapur

15.40 Uhr: ServusTV – Analyse Singapur-GP

15.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

17.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.00 Uhr: ORF 1 – Highlights Singapur-GP

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

18.20 Uhr: ORF 1 – Motorhome

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Italien

19.45 Uhr: Sky Sport F1 – Always a Racer! Timo Glock und sein Porsche Supercup Abenteuer

20.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt