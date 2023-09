Lewis Hamilton (Mercedes): Seit 651 Tagen ohne Sieg

​Hand aufs Herz: Wissen Sie, wann Lewis Hamilton vorderhand letztmals einen Grand Prix gewonnen hat? Es war der WM-Lauf von Saudi-Arabien 2021, vor 651 Tagen. Der Brite spricht über die Durststrecke.

Grosser Preis von Saudi-Arabien 2021 auf dem schwierigen Strassenkurs von Dschidda: Am 5. Dezember 2021 gewann Mercedes-Star Lewis Hamilton vorderhand zum letzten Mal einen Grand Prix, am 17. September 2023, beim Start zum Nacht-GP von Singapur, sind das 651 Tage her.

Erstmals überhaupt in seiner Karriere gewann Lewis Hamilton 2022 kein einziges Rennen. Im Fahrerlager des Marina Bay Circuit von Singapur sagt der 103-fache GP-Sieger zur Durststrecke und über die Wahrnehmung der Fans: «Ich glaube, viele Leute denken nur an unsere Siegerjahre. Aber die Leute vergessen, dass es auch bei McLaren Phasen gab, im welchen wir nicht so konkurrenzfähig waren.»

«Wenn man mit Hürden konfrontiert wird und die irgendwie meistern muss, dann lernt man als Mannschaft mehr als wenn es glatt läuft.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat den Mercedes W14 als Wundertüte bezeichnet. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton ergänzt: «Es ist vergleichbar schwierig wie im vergangenen Jahr, mit dem Auto ins beste Arbeitsfenster zu gelangen. Aber wir schaffen das in dieser Saison regelmässiger als 2022.»

Als Mercedes dominierte, schien Hamilton mit spielerischer Leichtigkeit von Sieg zu Sieg zu fliegen. Muss er heute mit einem schwierigen Fahrzeug härter arbeiten? «Ich glaube eher, dass ich mit der Zeit verstanden habe, effizienter mit meiner Energie und meiner Zeit umzugehen.»



«Es war für uns im vergangenen Jahr ein interessanter Ablauf zu erkennen: Okay, wir haben die falschen Entscheidungen getroffen, was den Wagen angeht, wie können wir das nun korrigieren? Die interne Kommunikation hat sich durch diese Schwierigkeiten massiv verbessert.»



In Singapur macht Mercedes einen sehr soliden Eindruck: George Russell schrammte haarscharf an seiner zweiten Pole-Position nach Ungarn 2022 vorbei und wird aus Reihe 1 hinter Carlos Sainz ins Rennen gehen. Lewis Hamilton wird von Startplatz 5 losbrausen.



Die Chancen auf einen Mercedes-Sieg sind gut: In den Dauerläufen waren Russell und Hamilton nicht am schnellsten (das war Fernando Alonso im Aston Martin), aber bei Mercedes war der Reifenverschleiss am geringsten. Und das kann im Grand Prix den Ausschlag geben.



Für George Russell wäre ein Triumph der zweite Sieg nach dem São Paulo-GP 2022, für Lewis Hamilton wäre der 104. GP-Sieg gleichzeitig sein fünfter in Singapur nach 2009, 2014, 2017 und 2018.





So gehen sie ins Rennen

01. Carlos Sainz (E), Ferrari

02. George Russell (GB), Mercedes

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari

04. Lando Norris (GB), McLaren

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

06. Kevin Magnussen (DK), Haas

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin

08. Esteban Ocon (F), Alpine

09. Nico Hülkenberg (D), Haas

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

12. Pierre Gasly (F), Alpine

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

14. Alex Albon (T), Williams

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren

18. Logan Sargeant (USA), Williams

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo

Vom Rennen zurückgezogen:

Lance Stroll (CDN), Aston Martin (nach Unfall am Samstag nicht fit)