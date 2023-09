Lando Norris, McLaren/2.: «Ich knallte an die Mauer!»

​Platz 2 für Lando Norris im packenden Singapur-GP. Der 23-jährige McLaren-Pilot fährt auf dem tückischen Marina Bay Circuit bärenstark und muss sich nur Carlos Sainz geschlagen geben.

Das war ein hartes Stück Arbeit, aber Lando Norris vergisst angesichts seines tollen zweiten Platzes alle Mühen. «Müde? Ach was! Von mir aus könnten wir gleich nochmals fahren.»

Norris darf stolz sein auf seine Leistung – Platz 2 beim Nacht-GP von Singapur, nur sein Kumpel Carlos Sainz im McLaren war noch besser, und als sich Norris wie ein Löwe gegen die aufrückenden Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton wehrte, da schützte er gleichzeitig auch die Führung seines früheren Stallgefährten.

Als Zweiter steigt Norris zum neunten Mal auf ein Siegerpodest nach einem Formel-1-WM-Lauf, zum ersten Mal auf der schwierigen Strassenstrecke im asiatischen Stadtstaat, es ist seine dritte Platzierung unter den besten Drei in diesem Jahr, nach den zweiten Rängen in Silverstone und auf dem Hungaroring.

Der Engländer blickt so auf sein Rennen zurück: «Ich glaube nicht, dass ich heute mehr hätte herausholen können. Ich bin sehr glücklich.»



Kann es mehr Druck geben für einen Formel-1-Rennfahrer? Norris witterte die Chance auf seinen ersten Sieg im 97. Einsatz, gleichzeitig aber musste er höllisch aufpassen, dass ihn die schnell aufrückenden Mercedes von George Russell und Lewis Hamilton nicht schnappen.



Kurz vor Schluss rutschte Russell aus und fuhr geradeaus in die Pistenbegrenzung, Rang 3 futsch. Norris enthüllt: «An der gleichen Stelle knallte auch ich an die Mauer! Er hat es mir gleichgetan. Aber ich hatte Glück, er nicht. Danach war die Lenkung ein wenig schräg, aber der Wagen hat gehalten.»



«Russell tut mir echt leid. Er war der schnellste Mann heute. Als er weg war, konnte ich einen Moment durchatmen, aber da war noch Hamilton. Ich glaube, wir haben den Fans ein wirklich spannendes Rennen serviert. Carlos, Charles, George, Lewis und ich haben heute voll reingehauen, für uns hat fast alles geklappt und McLaren hat auch dank des siebten Platzes von Oscar Piastri viele Punkte eingefahren. Das war alles ziemlich stressig, aber die Mühe hat sich bezahlt gemacht.»



«Zum Schluss des Grand Prix achtete ich mehr darauf, Rang 2 zu retten als noch Carlos zu überrumpeln. Sainz hat das an der Spitze sehr clever gemacht, und letztlich haben wir uns gegenseitig geschützt. Er fuhr genau so schnell, um vorne zu bleiben, aber er gab mir auch die Chance, den Heckflügel flachstellen zu können. Und das half mir gegen die Mercedes. Es war gutes Teamwork.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5