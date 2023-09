Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Wir hatten Recht!»

​Beim prestigeträchtigen Nacht-GP von Singapur fährt Mercedes-Star Lewis Hamilton auf den dritten Platz. Der Engländer ist sichtlich happy und stuft seine Darbietung so ein: «Unsere Reifenstrategie war richtig.»

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich beim Glamour-GP von Singapur Rang 3 gesichert und ist nach der schweisstreibenden Arbeit zufrieden. Zum 196. Podestplatz in der Königsklasse (seinem fünften in dieser Saisonnach Australien, Spanien, Kanada und Grossbritannien) meint der 38-jährige Brite: «Wir hatten uns im Training einen zusätzlichen Satz mittelharter Pirelli-Reifen zur Seite gelegt, weil wir davon überzeugt waren, dass ein Zweistopper der schnellste Weg ins Ziel ist.»

«Was dann im Rennen passierte, das gibt uns Recht, auch wenn uns dabei natürlich diese virtuelle Safety Car-Phase in die Hände gespielt hat. Wir waren mit dieser Taktik schneller unterwegs, aber Carlos Sainz und Lando Norris sind beide brilliant gefahren.»

Hamilton nach seiner siebten Podestplatzierung in Singapur: «In der ersten Kurve ging es hart auf hart mit George, und mir ging der Platz aus. Ich musste geradeaus in die Auslaufzone ausweichen, kam wieder auf die Bahn zurück, und dann gab ich die Ränge an Lando und George zurück. Das ist natürlich nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich riss mich zusammen und gab nie auf. Das war ein hartes Rennen und genau so sollte es sein.»

«George und ich gaben alles, um den Rückstand zur Spitze aufzuholen. Und es ist jammerschade, dass Russell wegen seines Ausrutschers kurz vor Schluss nicht die Früchte seiner Arbeit ernten konnte. Aber George hat hier ein tolles Wochenende gezeigt, und ich bin mir sicher, er steckt das weg.»



«Für uns war es klar, dass wir Risiken eingehen müssen, um eine Siegchance zu haben. Ich glaube nicht, dass wir strategisch etwas hätten besser machen können. Es hat irre Spass gemacht, auf frischeren Reifen aufzuholen. Aber letztlich hat es nicht ganz gereicht. Es ist so schwierig, hier zu überholen. Wenn du einen Wagen hast, der eine Sekunde schneller ist als jener des Gegners, dann reicht das nicht.»



«Zudem haben wir den Reifen ziemlich viel zugemutet mit unserer Aufholjagd, und am Ende waren sie nicht mehr im besten Zustand.»



Wieso war Red Bull Racing nicht so überlegen wie sonst. Lewis Hamilton hat diese Theorie: «Wir haben in diesem Jahr grosse Fortschritte gemacht, und das Gleiche ist McLaren und Ferrari gelungen. Red Bull Racing musste weniger am Wagen arbeiten als die Gegner. Vielleicht ist bei RBR die Denke – wenn wir so weit vorne liegen, müssen wir nicht mehr so intensiv entwickeln. Und das mag einer der Gründe sein, wieso sie hier in Singapur nicht ganz so stark waren.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5