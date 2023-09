Max Verstappen (5.): «Das ist nicht mein Problem»

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen betrieb im Singapur-GP nach dem Q2-Aus tags zuvor Schadensbegrenzung. Der Niederländer, der von Startplatz 11 losfahren musste, kreuzte die Ziellinie als Fünfter.

Max Verstappen hatte in Singapur mit einem schwierigen Wochenende gerechnet, dass er es im Qualifying nicht ins Stechen um die Top-10 geschafft hatte, war dann aber doch eine böse Überraschung für den WM-Leader. Verstappen musste von Startplatz 11 losfahren und gab alles, um nach vorne zu kommen. Schon auf den ersten Runden gewann er die ersten Positionen.

Der Niederländer verzichtete während der Safety-Car-Phase darauf, an die Box abzubiegen – und war mit vergleichsweise alten Reifen der harten Sorte unterwegs, als alle zum Stopp abbogen. Der Nachteil zeigte sich kurz nach der Freigabe des Rennens, Verstappen wurde durchgereicht und damit zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Rennen überholt.

Am Ende schaffte er es dann doch noch einmal weiter nach vorne und kreuzte die Ziellinie als Fünfter. Danach erklärte er: «Wir hatten mit beiden Safety-Cars Pech, denn die kamen für uns zum falschen Zeitpunkt. Aber ich hatte im zweiten Stint nach dem ersten Stopp meinen Spass. Ich denke, wir waren auf den mittelharten Reifen ziemlich flott unterwegs.»

Auf die Positionsverluste angesprochen, winkte der 47-fache GP-Sieger ab: «Für mich spielen diese Statistiken keine Rolle. Das war ja auch normal, denn ich war auf alten Reifen unterwegs und da kannst du nicht viel ausrichten.» Mit Blick auf das nächste Rennwochenende in Japan gab er sich zuversichtlich: «Ich denke, wir werden in Suzuka wieder schnell sein.» Besteht also für alle anderen Fahrer Grund zur Sorge? Auf diese Frage antwortete er schulterzuckend: «Das ist nicht mein Problem, welche Sorgen die anderen haben.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5