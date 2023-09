Fred Vasseur (Ferrari): «Sainz ist grandios gefahren»

​Erster Sieg für Ferrari seit 15 Monaten: Carlos Sainz gewinnt den Grossen Preis von Singapur. Charles Leclerc wird im zweiten Ferrari Vierter. Klar ist Ferrari-Teamchef Fred Vasseur bester Laune.

Endlich wurden in Kirchenglocken von Maranello wieder geläutet, wie immer nach einem Formel-1-Sieg von Ferrari. Carlos Sainz eroberte mit einer bärenstarken Leistung den 243. GP-Sieg der Italiener, es ist der erste Volltreffer von Ferrari seit dem 10. Juli 2022, als Charlec Leclerc auf dem Red Bull Ring gewinnen konnte.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseru: «Das war ein sehr gutes Rennen. Ich bin überaus zufrieden mit dem Team und sehr happy für Carlos. Singapur war auf dem Papier jetzt nicht unbedingt eine Strecke, auf welcher wir besonders stark sein sollten, aber von der ersten Trainingsminute an hat alles gepasst. Carlos hat hier das Geschehen kontrolliert und einen fantastischen Job gemacht.»

Im ersten Teil der Formel-1-Saison tat sich Sainz schwer, erst in Monza konnte er den ersten Podestplatz der Saison sicherstellen. Aber schon in Italien fuhr der Spanier wie entfesselt und eroberte die Pole-Position, in Singapur legte er gleich nach, mit seiner fünften Pole in der Formel 1. Das war sein Sprungbrett zum Sieg.

Fred Vasseur sagt: «Carlos hat sich mental optimal auf dieses Wochenende vorbereitet, aber der Hauptunterschied zu früher besteht darin, dass er hier ab der ersten Runde auf Tempo war. Er konnte auf diese Weise Runde um Runde Vertrauen aufbauen. Und mit Vertrauen kommt zusätzlicher Speed. Wie Carlos dieses Rennen nach Hause gefahren hat, das war schon grosse Klasse.»



«Nach diesem Sieg wollen wir natürlich mehr. Das ist der erste grosse Schritt auf unserem Weg zurück an die Spitze. Wir brauchen mehr Selbstvertrauen in der Mannschaft, und die baut sich über solche Leistungen auf. Irgendwann, da bin ich überzeugt, können wir es wieder konstant mit Red Bull Racing aufnehmen.»



Einziger Wermutstropfen: Für Charles Leclerc hätte in diesem Grand Prix mehr herausspringen müssen. Fred Vasseur sagt: «Wir liessen Charles mit weichen Reifen losfahren, um ihn vorrücken zu lassen. Das hat auch geklappt, wir hatten beide Autos vorne. Dann aber hatte Charles ein wenig Pech. Wir konnten ihn nach dem Reifenwechsel nicht so schnell wie geplant losfahren lassen, weil weitere Autos in die Boxengasse gefahren kamen, dadurch hat er viel Zeit verloren.»



«Klar haben wir uns Sorgen gemacht, als die beiden Mercedes dank dieses zusätzlichen Satzes frischer Reifen immer näher gekommen sind. Aber letztlich ist alles gut gegangen.»



«Carlos Sainz ist grandios gefahren. Ich glaube nicht, dass es einen Fahrer gibt, der die letzten zehn Runden ähnlich clever gemanagt hätte.»



«Ich habe in Zandvoort gesagt, dass wir den Wagen inzwischen besser verstehen, und das hat sich hier in Singapur bestätigt. Es war auch schön zu sehen, mit welch grimmiger Entschlossenheit Carlos und Charles hier gefahren sind. Wir dürfen an diesem Abend auf diese Leistung wirklich stolz sein. Aber schon in wenigen Tagen fängt die ganze Arbeit wieder von vorne an, in Suzuka, auf einer ganz andersartigen Rennstrecke.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5