«Abgebrühter Profi»: So hat Liam Lawson beeindruckt

Liam Lawson hat beim Singapur-GP seine ersten WM-Punkte in der Formel 1 geholt. Der Neuseeländer wird auch in Japan den verletzten Daniel Ricciardo ersetzen - und weitere Punkte anpeilen.

Liam Lawson war müde und erschöpft, aber glücklich. Nach einem für ihn herausfordernden Singapur-GP fuhr er als Neunter seine ersten beiden WM-Punkte ein. Es war gleichzeitig das beste Resultat für AlphaTauri in dieser Saison.

«Es war ein hartes Rennen. Vor allem, wenn du dich schwertust und kämpfen musst, das macht es schwieriger, weil du alles im Griff haben und aus dem Auto herausholen willst», sagte Lawson.

Das war nicht einfach, «wir hatten etwas weniger Pace. Ich habe versucht den McLaren zu folgen, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich die Pace hatten». Trotzdem ist er «sehr glücklich mit dem Ergebnis».

Und nicht nur damit, denn es sei auch großartig gewesen, überhaupt in Singapur gewesen zu sein, «auf einer Strecke, auf der ich schon als Kind fahren wollte. Es ist schön, auch wenn es sehr viel Arbeit war. Die Vorbereitung war schwer, aber jetzt genieße ich es. Es war großartig, hier zu fahren», so der Neuseeländer, der in Singapur erneut den verletzten Daniel Ricciardo ersetzte.

Lawson profitierte auch vom frühen Aus seines Teamkollegen Yuki Tsunoda. Dadurch konnte sich AlphaTauri strategisch zu 100 Prozent auf Lawson fokussieren. «Das hat funktioniert, da wir strategisch keine Fehler gemacht haben. Es kam mir teilweise so vor, als wäre er doppelt so breit wie die anderen Autos. Er hat einen super Job gemacht und endlich wieder Punkte für uns geholt. Darüber sind wir sehr glücklich», sagte AlphaTauri-CEO Peter Bayer.

Er war vor allem von der Schlussphase beeindruckt. «Wir wussten, dass der Reifen durch war und man hat gesehen, wie viel schneller Albon und Perez pro Runde waren. Liam hat sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und es wie ein abgebrühter Profi gemacht. Er hat es super gemacht», so Bayer.

Nach seinem dritten Formel-1-Rennen gibt Lawson zu, dass er an seinem Start noch etwas arbeiten muss. «Es waren zwei Wochenenden hintereinander, wo ich jeweils drei Positionen verloren habe und das kostet natürlich», sagte Lawson.

Er kann übrigens noch ein wenig «üben», denn er wird Ricciardo auch in Japan ersetzen. Der Australier, der in Singapur vor Ort war, wird in seine Heimat fliegen und dort weiter daran arbeiten, wieder fit zu werden.

Bayer glaubt, dass für Lawson in Suzuka etwas drin ist. «Wir glauben, dass Liam dort definitiv Punkte machen kann, auch weil das Auto funktioniert. Dieses Upgrade hat sich bewiesen und wird seine ganze Wirkung erst in Suzuka entfalten. Wir glauben, dass wir dort sehr gut mit dabei sind», sagte Bayer.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Alpine, Getriebe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash





WM-Stand (nach 15 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 374 Punkte

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 597 Punkte

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5